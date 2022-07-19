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甘肅高原牧區 防疫人員騎馬為牧民做核酸

中國新聞組／北京19日電
甘肅吉倉鄉的「馬背核酸採樣隊」，前進高原為牧民做核酸。(取材自新甘肅)
甘肅吉倉鄉的「馬背核酸採樣隊」，前進高原為牧民做核酸。(取材自新甘肅)

繼可可西里沙漠和果洛雪山核酸後，防疫人員騎馬來到海拔3400米的甘肅高原牧場，催促牧民做核酸。為了做到篩查不落一人，吉倉鄉「馬背核酸採樣隊」用八小時完成266人核酸檢測。另外，由於入夏以來各地高溫不退，張文宏醫師提醒戶外採樣無需再穿「大白」裝。

衛健委通報，甘肅18日新增32例本土病例，無症狀感染者199例。本輪疫情累計病例已接近千例。

甘肅日報報導，吉倉鄉是半農半牧業鄉，平均海拔3400米，牧民群眾在牧場分散居住。連日來的強降雨，導致夏季牧場交通不便，通訊信號中斷。

為嚴格落實防疫，做到核酸篩查不落一戶、不落一人，吉倉鄉黨委、政府成立了由鄉鎮幹部、醫護人員、村兩委組建的「馬背核酸採樣隊」，騎著機車、馬匹深入牧場。

「沒有做核酸檢測的群眾，趕緊來做核酸檢測。」夏河縣吉倉鄉黨委書記旦正16日手持大喇叭，督促牧民群眾進行核酸採樣的聲音回響在草原深處。採樣隊經過八個多小時的努力，穿越七條溝，最終完成266名牧民的核酸檢測。

網友看到騎馬的大白與牧民，稱「這裡人從來沒聚這麼齊過」，也有網民認為拉人上山、將人聚集起來反而增加病毒傳播機會。

甘肅近日爆發疫情，疫情已蔓延至9個市州、21個縣市區，多地也調整為中高風險區。目前病例多集中在蘭州，蘭州永登縣19日將開展第四輪大規模核酸檢測。

另據第一財經報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏領軍的「華山感染」團隊提醒，應警惕高溫天氣下出現的中暑。

戶外採樣與在方艙或定點醫院病房中救治新冠確診患者不同，若在沒有空調環境中進行工作時，工作人員只要「一級+」的防護措施，就能足以防止被感染，近距離接觸時可以在N95口罩的基礎上戴面罩防護，而不應該再鼓勵或規定必須穿著「大白」。

甘肅吉倉鄉的「馬背核酸採樣隊」，前進高原為牧民做核酸。(取材自新甘肅)
甘肅吉倉鄉的「馬背核酸採樣隊」，前進高原為牧民做核酸。(取材自新甘肅)

檢測 甘肅 疫情

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