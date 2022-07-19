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「摩擦性失業」是什麼？ 太罕見引熱議 專家：供求不匹配導致

中國新聞組／北京19日電
中國就業問題嚴峻，最新調查顯示16-24歲失業率飆升至19.3%，圖為貴州省遵義市日前舉辦的2022屆高校畢業生大型現場招聘會。 （中新社）
中國就業問題嚴峻，最新調查顯示16-24歲失業率飆升至19.3%，圖為貴州省遵義市日前舉辦的2022屆高校畢業生大型現場招聘會。 （中新社）

中國國家統計局近日在上半年國民經濟運行情況發布會上，通報「初次進入勞動力市場青年群體」就業情況時稱，「普遍面臨摩擦性失業困境」。一時間，「摩擦性失業」成了網上討論的熱詞。

新京報報導，中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，在現代市場經濟中，「摩擦性失業」是經常發生的，並非週期性出現的，也不是供求結構不匹配導致的。初次進入勞動力市場青年群體更多面臨「結構性失業」，也會面臨「摩擦性失業」。

據報導，徐洪才指出，從學校畢業走向社會，暫時沒有找到工作，這是正常人員流動過程中產生的失業，屬於摩擦性失業。又如，當有人想換工作，又暫時未找到工作，這也屬於摩擦性失業。已經工作的人因摩擦性失業，也會擠壓新入職場大學生就業機會。現實困境是，很多大學畢業生難以找到自己滿意的工作，高不成低不就，供求之間不匹配，這是結構性失業。有些地方「擠破頭」，有些地方可能存在嚴重「用工荒」。

報導指出，徐洪才表示，「摩擦性失業」是一個早就存在的經濟學概念，摩擦性失業、結構性失業和周期性失業是成熟市場經濟就業壓力的三種類型。他認為，「摩擦性失業」之所以引起網友熱議，一方面是這個名詞太學術化，不通俗，在公開場合用得比較少，很多網友從未聽說過；另一方面是受疫情影響，公眾普遍對就業前景比較焦慮，所以大家反響比較強烈。

作為失業的一種，「摩擦性失業」是指由於各種主客觀原因，一些人需要在不同工作中轉換、等待轉業而產生失業現象。這裡既有摩擦性失業，也有結構性失業。比如，一些人搬到一座新城市後需要尋找工作，或者因職業不夠理想而想跳槽引起暫時性失業；大學畢業生工作經驗不足，有的人又眼高手低，尋找稱心工作需要花費時間，從而導致暫時性失業。

徐洪才表示，目前所反映出的矛盾主要在於，求職者不能按照自己意願找到合適崗位，而用人單位有時又很難尋找到自己需要的人才，「一邊是大學畢業生就業難問題越來越凸顯，另一邊某些地區面臨嚴重『用工荒』。這種結構性矛盾，加劇了『高不成低不就』的困境。」

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