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天舟3號送貨完成 脫離空間站…「問天艙」月內發射對接

中國新聞組／北京18日電
天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體。這是天舟三號貨運飛船撤離至19米停泊點的模擬圖像。（新華社）
天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體。這是天舟三號貨運飛船撤離至19米停泊點的模擬圖像。（新華社）

中國太空任務又傳來好消息，中國載人航天工程宣布，天舟三號貨運飛船完成任務，17日上午撤離空間站組合體。天舟三號自2021年9月發射入軌，為空間站送去約6噸補給物資。目前，天舟三號狀態良好，將在地面控制下擇機再入大氣層返回地球。空間站也將在本月內迎接問天實驗艙的到來。

來源：YouTube

香港文匯報報導，天舟三號相當於運送物資的太空「快遞小哥」，同時也肩負多項試驗性任務。今年4月20日，天舟三號從空間站天和核心艙後向端口分離，繞飛至前向端口並完成自動交會對接。北京航天飛行控制中心貨運飛船團隊副總師姜萍表示，天舟三號撤離組合體前停靠的對接口，這也是後續「問天艙」發射後要對接的對接口。所以，在「問天艙」發射之前，天舟三號要從組合體撤離，讓出對接口，迎接「問天艙」的到來。她表示，天舟三號的整個分離過程非常順利，已完成正常撤離脈衝的執行，已轉入正常在軌飛行狀態。

中國航天科技集團五院貨運飛船計畫助理駱成棟表示，天舟三號目前已進入獨立飛行狀態，待「問天艙」發射成功，並與空間站組合體完成對接之後，天舟三號將會受控離軌。屆時，地面將會通過兩次軌道的控制，將天舟三號飛船的軌道降低，後續將在地面控制下擇機再入大氣層。

天舟三號撤離空間站組合體，意味着「問天艙」的發射即將啟動。據介紹，「問天艙」配置有與核心艙一樣的航天員生活設施，還配置有一個小型機械臂，可以單獨使用，也可以跟核心艙大機械臂聯合使用。「問天艙」還有航天員出艙的氣閘艙，空間站建成以後，「問天艙」的氣閘艙將作為航天員主用的出艙活動氣閘艙。

值得一提的是，「問天艙」是空間站首次在有航天員的狀態下迎接航天器來訪。迎來「問天艙」後，神舟14號航天員將進入艙內啟動生命維持系統，完成科學實驗櫃的組裝，同時開展交叉科學實驗。全新的太空授課也將在「問天艙」開展，「天宮課堂」將再次開啟。

此外，神舟14號航天員還會擇機首次從「問天艙」的出艙口出艙。據報導，神舟14號航天員乘組已完成對艙外航天服的巡檢測試。按計畫，在軌期間他們將從「問天艙」出艙口完成兩次到三次出艙活動。

天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體，將擇機再入大氣層。（新華社）
天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體，將擇機再入大氣層。（新華社）
天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體，將擇機再入大氣層。（新華社）
天舟三號貨運飛船撤離空間站組合體，將擇機再入大氣層。（新華社）

太空 天和核心艙 北京

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