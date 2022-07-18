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四川電工79米高空吃西瓜 網：用命賺錢

中國新聞組／北京18日電
電力工人高空吃西瓜。（視頻截圖）
電力工人高空吃西瓜。（視頻截圖）

在四川宜賓工作的電力工人馬先生最近暴紅，在網上的視頻中，他在79米高的電塔上負責高空放線，大熱天裡，他從底下用繩子吊上來西瓜解渴。有網友留言，「這真是用生命在賺錢，要多給點福利，太不容易了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，馬先生今年26歲，來自甘肅，已結婚生子，目前妻子在老家帶孩子，由於家裡比較困難，而高空作業一天400元（人民幣，下同，約59美元），工資高一點，就選擇了這份工作。「這份工作雖然危險，但是收入比較可觀，為了生活沒辦法」。

馬先生表示，當時天氣是36℃，因為下去不容易，沒辦法下去吃飯，所以將西瓜吊上來吃。休息也在高塔上，因為塔太高，下去也不方便。「這幹得習慣的話，也不怎麼害怕」。每天中午會在高塔上休息一、兩個小時，吃喝都是在上面。

馬先生是臨時工人，平時上班有公司的車接送，會根據工作安排去不同的地方，每天幹活的地方不固定，有遠有近。「我早上六點就起來了，一直幹到晚上七、八點，天黑就下班，除非下雨不能幹活，不然是沒有休息的」。

有網友表示，「希望工資能配得上他們的辛苦作業」、「可惜都是三產或外包員工，拿高工資的國企或南網員工都在辦公室吹空調」、「希望能有高收入，這是他們拿命換的」。

電力工人直接躺在高塔休息。（視頻截圖）
電力工人直接躺在高塔休息。（視頻截圖）

甘肅 福利

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