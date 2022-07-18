我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

嗶哩嗶哩：將展示帳號IP屬地 預計一周後全面上線

記者賴錦宏／即時報導
嗶哩嗶哩官方帳號18日宣布，將逐步開放「展示帳號IP屬地」功能。（取材自微博）
嗶哩嗶哩官方帳號18日宣布，將逐步開放「展示帳號IP屬地」功能。（取材自微博）

據IT之家消息，中國影音網站「嗶哩嗶哩」（又稱B站）18日宣布：為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號IP屬地」功能，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示，預計在一周後面向所有用戶正式上線。

報導稱，相關功能將在18日開放部分用戶進行測試，用戶僅可以查看到自己的「帳號IP屬地」，並預計在一周後面向所有用戶正式上線。

該功能上線後，將在用戶個人主頁、信息發布頁等位置展示 IP 屬地，境內展示到省（自治區、直轄市），境外展示到國家（地區），帳號IP屬地信息以網絡運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。

值得一提的是，中國官方為進一步管控網路言論，今年3月開始，微博、抖音、快手、今日頭條、知乎、百度微信等平台逐步開放「展示IP屬地」功能。

而對於該功能上線後好處多還是壞處多的問題，有中國網友表示，對官方管控而言，少了很多不當言論，明顯好處多；也有網友表示，並沒有什麼感覺，畢竟自己也不是名人，也沒啥不可告人的秘密。

微信 百度 抖音

上一則

王麻子：我們菜刀拍蒜不斷，3年內拍斷包換 諷張小泉「拍蒜斷刀」

下一則

坑爹？ 瀋陽女直播 警用直升機當背景 連累航空公司老總被炒

延伸閱讀

德州8歲女童仿效「昏迷挑戰」致死 家人告抖音

德州8歲女童仿效「昏迷挑戰」致死 家人告抖音
休士頓警察學院結業學員 參觀華埠、拜會西南區管委會

休士頓警察學院結業學員 參觀華埠、拜會西南區管委會
女童「昏迷挑戰」亡 抖音加州挨告

女童「昏迷挑戰」亡 抖音加州挨告
打擊非法大麻 南加內陸逮捕20多名華人

打擊非法大麻 南加內陸逮捕20多名華人

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選