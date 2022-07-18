涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

四川涼山3歲半的小女孩近日走到一尊石像前，含淚擁抱久久不捨離去。原來這是小女孩已過世的爸爸石像，她一眼就認出來，小姑娘摩挲著石像，抬頭凝望父親的畫面，讓無數網友淚目。

小女孩的父親叫張曉林，從2014年開始，他一直堅持在大涼山做公益，幫助當地修建了39座希望學校。2020年正月初七，他因肝癌搶救無效去世。

張曉林為山裡的孩子送去物資。（取材自人民日報）

人民日報微信 報導，2014年3月，張曉林駕車出遊，在開往雲南麗江的途中，看見四個衣衫襤褸的孩子，他給孩子送了吃的，拍了照片分享。返回家時，他意外發現不少朋友寄來衣服、被子和書包，留言「請轉交給山裡的孩子」。

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為此，張曉林下定決心要為大山裡的孩子們做些什麼。他選擇四川大涼山作為扎根的地方。此後，他當起穿梭於深山老林的「快遞員」，一次次將愛心物資送到孩子手中。

張曉林心驚險地過河為山裡的孩子送物資。（取材自人民日報）

據報導，在一些交通不便的地方，他或騎驢騎馬，或徒步行進，還坐著「油桶」心驚膽戰地過河，翻山越嶺抵達目的地小學，隨即被眼前的惡劣環境「驚呆」；石塊搭建的房屋、低矮陰暗課桌、黑板簡陋至極，孩子們衣著破爛，令人心疼，張曉林萌生了要為當地建橋、修路、建學校的念頭。

2014年7月18日，木里縣俄亞鄉哈地村的哈地橋建成，當地300多名村民不再依靠鐵索過河，村民在橋頭激動地對張曉林說：「你，就是我們哈地村的大恩人。」

他透過個人力量，募資給大涼山修建希望小學，他往返於村子和當地教育 主管部門，商討修橋修路修學校的方案以及敲定施工方工程造價、圖紙設計等，事事包攬，透過他募捐投建的小學，一座座從大山裡冒出來。

報導指出，張曉林騎行在公益路上，除了建設校舍，還為希望小學廣泛招募支教老師；其中，何雨情就是被張曉林感召成為當地的一名支教人員。

去年何雨情結束支教，用視頻記錄學生前來送別的場景，他們一路追著車跑，哭著和她說「何老師再見」，不少網友感動到流淚。

2019年2月，張曉林被確診肝癌，2020年正月初七張曉林離開他所熱愛的世界，年僅39歲，由他捐建的希望小學數字，也停留在39座。

而從年三十到年初五，他忍著病痛，在病床上打了上百個電話，終於募集、購買到1萬個口罩 ，發到了村民手中；去世的前一天，他還在為興建第39所學校募集善款。

曾是遊戲廳老闆，「壞叔叔」形象的張曉林在千里之外的涼山找到了他真正「有意思的生活」，成為無數孩子感激的張叔叔，成為女兒的驕傲，如今，在哈地橋邊，有一塊村民立起的碑：「吃水不忘挖井人 過橋不忘張曉林」。