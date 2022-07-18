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王麻子：我們菜刀拍蒜不斷，3年內拍斷包換 諷張小泉「拍蒜斷刀」

記者陳言喬／綜合報導
王麻子官方旗艦店直播展示他們的菜刀可以拍蒜，不要再問了。（取材自抖音王麻子截圖）
王麻子官方旗艦店直播展示他們的菜刀可以拍蒜，不要再問了。（取材自抖音王麻子截圖）

中國老字號刀剪「張小泉」菜刀不能拍蒜，引發全網熱議，同為百年刀具老店的「王麻子」官方旗艦店趁勢直播一整天菜刀拍蒜，不斷強調，他們的刀可以拍蒜。

上游新聞報導，近日，有客戶買了張小泉菜刀回家拍蒜時一拍就斷，致電張小泉客服得到回覆是「我們的菜刀不能拍蒜」，引發網友關注與熱議。未久，抖音「王麻子官方旗艦店」直播用菜刀拍蒜，用多段視頻展示了王麻子菜刀拍蒜的效果。

來源：YouTube

報導稱，王麻子在本次直播「菜刀拍蒜」之前，「王麻子官方旗艦店」上一次直播要追溯到6月19日。時隔1個月更新的四段視頻內容都是拍蒜，視頻的介紹為：「我們的菜刀可以拍蒜，三年之內，拍斷包換」。「可以拍蒜」被強調了三次：「不要問了，可以拍蒜，可以拍蒜，可以拍蒜」。

將近一整天的時間直播的內容只有一個，就是用菜刀拍蒜，因為拍蒜太多，畫面中出現了菜板被一大堆蒜皮包圍的盛景。

這四段視頻引發了網友的高度關注，最高播放量達到了11.4萬，有網友評論：「能拍蒜的不一定是好刀，但不能拍蒜的絕對不是好刀」。有網友說張小泉那邊也直播他們的菜刀可以拍蒜了，笑稱「你拍我也拍，大家拍才是真的拍，拍拍更健康」。還有網友評論說王麻子「全靠同行襯托」時，「王麻子官方旗艦店」還做出了比心的手勢動作。

上游新聞報導，直播和視頻中演示的都是一款人民幣75元的王麻子菜刀。王麻子官方稱另一款券後35元的王麻子菜刀一樣也能拍蒜，並且承諾：「我們有三年質保的時長，如您正常使用期間出現斷柄、刀裂、斷刀等品質問題，可包運費免費換新」。

張小泉經銷商客服回覆顧客「菜刀不能拍蒜」，引發銷售危機，張小泉官方緊急滅火，發布官方聲明稱「經銷商客服回覆不當」。聲明稱，一般而言，張小泉的常規刀具是可以拍蒜的，也友善地提醒消費者，並不是所有的刀具都適合用來拍蒜，一些硬度較高或者有專用用途的刀具如果用來拍蒜的話，有斷刀的風險。

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