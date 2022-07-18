水庫洩洪？ 四川爆山洪 6死12失聯 「不到5分鐘房子被淹」

消防員轉移受災群眾。（取材自華西都市報）

四川北川突發山洪，造成6人死亡、12人失聯，白什鄉鄉長和社區書記被捲入洪水 中，差點被沖走。當地民眾稱水來的太急了，有網友質疑可能因為水庫洩洪所致。

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海報新聞報導，7月15日晚至16日凌晨，四川省綿陽市北川羌族自治縣西部出現強降雨，13個鄉鎮2.23萬人不同程度受災。其中白什鄉場鎮遭遇山洪，臨街房屋被淹，部分房屋被沖毀，交通、電力、通信中斷，截至16日20時，累計轉移安置群眾1323人，其中白什鄉480名受災群眾全部得到妥善安置。截至17日7時，洪災 造成6人死亡、12人失聯，搶險救援仍在進行中。

據報導，白什鄉場鎮居民張大姐說，目前洪水水位已經下落，她與場鎮上的受災群眾被安置在鄉小學中，吃住物資都有保障。張大姐回憶洪水來臨時稱，凌晨4點過，水位開始暴漲，整個漲水過程非常快，五分鐘內水位漲了十幾米。有部分居民因為熟睡來不及反應，就被困住了，「不到五分鐘，房子便被淹完了，整條街也被淹完了」。

白石村委副主任鄭和彩表示，大雨一開始下，她就馬上起床，讓愛人敲鑼，她則跑著挨家挨戶的敲門叫醒周邊居民，等她轉身回家時，洪水已經來了。「我差點就跑不出來了，就趕緊喊他們（當地居民）快點跑。」鄭和彩說，當時只轉移了幾十人出來，小孩老人動作沒那麼快，就被困在原地了，「主要是水來得太急了，幾分鐘就漲起來了」。

報導稱，張大姐表示，她親眼看見鄉長和社區書記被捲入洪水中，差點被沖走。鄭和彩也證實，當晚鄉長和社區書記在鄉政府值班，洪水到來時，鄉長跟社區書記剛出鄉政府門口，就被捲入洪水中，沖出去將近30米遠，因有一家門市捲簾門是開啟的，兩人被洪水帶著沖進捲簾門內，才得以脫身。鄭和彩說，鄉長和社區書記兩人均有不同程度受傷。