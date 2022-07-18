河南「百日行動」 抓獲逾5000嫌犯

河南省啟動夏季治安打擊整治「百日行動」。（取材自澎湃新聞）

河南 省夏季治安打擊整治「百日行動」自6月25日開始，日均出動警力2.4萬餘人次，目前已破案5746起，抓獲各類犯罪嫌疑人5010人。

中新網報導，河南省公安 廳17日通報，公安機關根據夏季刑事犯罪規律特點，嚴厲打擊侵害弱勢群體的違法犯罪、嚴重暴力犯罪及電信網絡詐騙 等多發性侵財犯罪，快速查處尋釁滋事、聚眾鬥毆等違法犯罪。同時，集中優勢警力組織開展刑事技術破案會戰，組織開展集中追逃行動，一批重大刑事案件接連告破，一批網上在逃人員先後落網。

另外，平頂山公安局偵破5起長達20年的特大系列搶劫殺人命案積案；鄭州市公安局搗毀「殺洋盤」電信詐騙窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人81人，繳獲作案電腦175台，作案手機594部；開封、駐馬店等地先後偵破一批養老詐騙、社保詐騙重點案件；南陽、新鄉等地相繼偵破電信詐騙犯罪要案等。

此外，全省各級公安機關共投入警力52.2萬餘人次，開展夜查1169次、發動群防群治力量56.6萬餘人次加強巡查巡控，檢查出租房屋1.85萬家次、娛樂場所6123家次、可疑車輛20.5萬輛，打擊現行違法犯罪333起，整治治安亂點814個，查獲違法犯罪嫌疑人1564名，抓獲逃犯58人。

通報稱，6月25日以來至7月16日，河南全省共立刑事案件17921起，較去年同期下降34.38%；破案5746起，抓獲各類犯罪嫌疑人5010人。其中，八類嚴重暴力犯罪案件發案數同比下降5.56%，傳統盜搶騙案件發案數同比下降28.95%。