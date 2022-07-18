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坑爹？ 瀋陽女直播 警用直升機當背景 連累航空公司老總被炒

中國新聞組／北京18日電
「王澄澄」(右)在直升機前拍視頻。左為她和警察父親合影。(取材自北京商報)
「王澄澄」(右)在直升機前拍視頻。左為她和警察父親合影。(取材自北京商報)

網紅炫富翻車再現一例，瀋陽一名女網紅在警用直升機前直播，還配上身著警服的爸爸合影照片。雖然文案寫得溫馨「你的肩膀是我豁達的肩膀」，但因涉及警用設備反而成了「坑爹」證據。她高調炫富也引來瀋陽公安調查，不但個人背景被公開，未經批准出借直升機航空公司總經理也被免職。

來源：YouTube

紅星新聞報導，一個ID為「王澄澄」的短視頻帳號引發網友熱議。她的帳號最初以情景劇講述一個閃婚女孩的故事，之後才出現豪車、豪宅與奢侈品等炫富內容。她曾記錄自己一天花費人幣1.5萬元（約2219美元）的經過，也發表了「一個人住400坪房子是一種什麼體驗」的視頻。

她還在網上自稱是經商天才，22歲畢業以後就自我創業，車房都自己買的，「沒花家裡一分錢」。她穿戴都是奢侈品，儼然「人生贏家」。

引發爭議的是「王澄澄」16日上傳的視頻。她與身著警察禮服的父親合影，背景則出現了警用直升機。炫富內容登上熱搜後引發網友討論，驚動瀋陽公安局組成聯合調查組調查。

瀋陽公安指出，該網民「王澄澄」，真實姓名王某澄，31歲。其父於2022年2月退休，原是瀋陽市公安局巡警支隊某中隊教導員，2010年因病退出科級領導崗位，退休時為二級高級警長，三級警監警銜。

「王澄澄」拍攝視頻所用背景直升機，為遼寧通飛通用航空有限公司所屬H155型民用直升機。該機停放於法庫縣財湖民用機場，日常管理維護由公司負責，瀋陽市公安局僅在承擔特殊任務時租用。該公司魯姓總經理未經批准擅自同意其拍攝，因此總經理職務已被免除。

報導指出，王女是瀋陽 「一杯鑽石」奶茶店的老闆，該公司已於2021年7月註銷。

與「王澄澄」有過合作關係的短視頻編導韓小野指出，「王澄澄」視頻帳號採取了劇情帳號的模式，通過打造人設的方式來進行運營，鎖定方向就是「變相炫富的路線」，透過炫富吸引粉絲關注。「王澄澄」視頻中所流傳的別墅和豪車為公司提供或為租借，並非她個人所有。

公安 退休 警察

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