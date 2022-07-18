我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

深圳律師黃碼無法出庭 遭撤訴處理

中國新聞組／北京18日電

因為黃碼無法到法院開庭的律師，在申請上開庭被拒後，其案件因為律師「未到庭」而被撤訴。深圳市一位律師的遭遇引發民眾熱議，光明區法院事後道歉，承認該院處理不當，並暫停相關人員職務。網友語重心長道「官者，應當謹記為人民服務」。

環球時報報導，因為疫情防控原因，廣州市黃埔區某地被劃定為臨時管控區，一名宋姓女律師日前正好在該處辦公，雖連續兩天進行核酸檢測都是陰性，但還是被賦了黃碼。

7月12日，由於有民事案件需要在深圳開庭，宋律師多次嘗試與深圳光明區人民法院聯繫，通過小程序留言，希望改為線上開庭，但並未得到明確回覆。於是她在開庭當天從廣州駕車前往深圳，到達法院樓下之後無法進入，最終被按未到庭撤訴處理。

這一事件爆出之後，引發輿論關注。網友批評「道歉就算完事了，案件輸了你們能負責任嗎」、「法院知法犯法，罪加一等」，有網友嘆「健康碼是當代種姓制度」、直說「知道河南那事兒的意義了吧」。有網友點出，若律師都無法用法律手段維護自己權益，何況是普通人。

深圳市光明區人民法院17日通過官方微博回應此事稱，宋律師反映因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理確有不妥，現已依法予以糾正，已暫停相關人員職務，並向當事律師致歉。

檢測 河南 疫情

上一則

廣西北海500人染疫、2000遊客滯留

下一則

1節課500元賺更多 健身教練轉行當竉物私教

延伸閱讀

廣西成中國疫情新熱點　北海兩官員被免職

廣西成中國疫情新熱點　北海兩官員被免職
Meta控深圳視界美國子公司 不當抓取用戶數據

Meta控深圳視界美國子公司 不當抓取用戶數據
深圳奇招賣房 舊宅換「尊貴大平層」

深圳奇招賣房 舊宅換「尊貴大平層」
中國「一人購房全家幫」回響大 深圳跟進實施

中國「一人購房全家幫」回響大 深圳跟進實施

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選