深圳律師黃碼無法出庭 遭撤訴處理

因為黃碼無法到法院開庭的律師，在申請上開庭被拒後，其案件因為律師「未到庭」而被撤訴。深圳市一位律師的遭遇引發民眾熱議，光明區法院事後道歉，承認該院處理不當，並暫停相關人員職務。網友語重心長道「官者，應當謹記為人民服務」。

環球時報報導，因為疫情 防控原因，廣州市黃埔區某地被劃定為臨時管控區，一名宋姓女律師日前正好在該處辦公，雖連續兩天進行核酸檢測 都是陰性，但還是被賦了黃碼。

7月12日，由於有民事案件需要在深圳開庭，宋律師多次嘗試與深圳光明區人民法院聯繫，通過小程序留言，希望改為線上開庭，但並未得到明確回覆。於是她在開庭當天從廣州駕車前往深圳，到達法院樓下之後無法進入，最終被按未到庭撤訴處理。

這一事件爆出之後，引發輿論關注。網友批評「道歉就算完事了，案件輸了你們能負責任嗎」、「法院知法犯法，罪加一等」，有網友嘆「健康碼是當代種姓制度」、直說「知道河南 那事兒的意義了吧」。有網友點出，若律師都無法用法律手段維護自己權益，何況是普通人。

深圳市光明區人民法院17日通過官方微博回應此事稱，宋律師反映因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理確有不妥，現已依法予以糾正，已暫停相關人員職務，並向當事律師致歉。