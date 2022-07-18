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廣西北海500人染疫、2000遊客滯留

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
廣西北海市疫情再起，平日人氣火爆的僑港風情街門可羅雀。（中新社）
廣西北海市疫情再起，平日人氣火爆的僑港風情街門可羅雀。（中新社）

繼吉林、上海、安徽後，廣西正成為新一輪本土新冠疫情熱點，其中，廣西北海市截至17日24時，此輪疫情已通報染疫者已破500例(含無症狀感染者)。當局已派遣國務院工作組出馬主導防疫，當地更有兩名官員因此被火速免職。由於尚有2000多名遊客滯留當地，北海已成立旅遊服務專班解決訴求。

衛健委通報，廣西17日新增本土確診病例59例（均在北海市），此外，新增無症狀感染者53例（北海市51例）。截至17日24時，全區現有本土確診病例68例（均在北海市），無症狀感染者495例（北海市463例）。

廣西日報報導，北海市16日實行新分區管控，根據風險分級，遵循輕重緩急原則，依次開展集中隔離點、高風險區、中風險區、低風險區的核酸採樣工作，確保應檢盡檢，不漏一人。如何採購生活物資成了民眾最關心的問題。17日，官員稱處在中高風險區的居民可通過線上線下購買生活物資。

由於目前是暑假期間，北海湧入大量遊客。目前還有2000多名遊客滯留北海，針對滯留遊客遇到的生活難題，北海市成立旅遊服務專班，全力開展服務和保障工作，確保滯留遊客的訴求得到回應。

央視報導，自12日起，廣西北海市海城區發生新冠肺炎疫情並傳播外溢，北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗因在疫情防控中對工作重視不夠，遭廣西壯族自治區黨委決定予以免職。

國家衛健委副主任李斌為17日領國務院聯防聯控機制綜合組赴廣西工作組，已深入北海市疫情防控一線，檢查指導疫情防控工作。目前，北海市已於17日進行第五輪全市核酸檢測，對高風險區執行足不出戶的管控措施。

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