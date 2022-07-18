中拆彈 將墊付村鎮銀行存款5萬元以上大額儲戶

河南省村鎮銀行欠款400億元，銀保監會將進一步墊付，助儲戶取回存款。（取材自觀察者網）

河南 省村鎮銀行欠款400億元（人民幣，下同，約59.19億美元）弊案有了新進展，在15日首批墊付5萬元以下客戶後，銀保監會進一步拆彈，將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。銀保監會積極處理令40萬儲戶燃起希望，但學者憂心中國的債務炸彈仍將引爆。

財聯社報導，銀保監會有關部門負責人表示，經過近三個月的努力，公安 機關已初步查明案件主要事實，還原事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並占有公眾資金，竄改原始業務數據，掩蓋非法行為。

負責人表示，根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由於原來的後台數據被犯罪團夥隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統，並與後台數據進行交叉核驗。因為人數較多，工作量大，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作，請大家耐心等待後續公告。

近日，網路上有人散布言論說，7月11日墊付公告發布是因為7月10日河南鄭州發生了聚集性群訪事件。該負責人表示，墊付公告發布與7月10日群訪事件沒有任何關係。

據了解，對開封新東方村鎮銀行帳外業務系統6月26日短暫開放事，公安機關已立案偵查，相信會實事求是、依法依規處理。

另外，華裔美籍學者裴敏欣表示，河南村鎮銀行是中國金融體系的縮影。

裴敏欣在日經亞洲（Nikkei Asia）撰文表示，河南村鎮銀行因缺乏監管、風險管理不善和腐敗而爆發弊案，而中國資產規模約14兆美元的近4000家中小型銀行都面臨類似的系統性風險。

文中指出，今日中國爆發這種金融危機的可能性比過去高。中國過去10年之所以能避免金融危機的原因之一是國內經濟平穩高速成長，從2011年到2020年平均每年成長6.8%。快速成長的經濟通常較易控制或甚至隱匿債務負擔。

但由於中國政府對於疫情 的清零政策，導致經濟成長快速放緩，債務炸彈倒數計時聲越來越響亮。