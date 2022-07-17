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這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

中國新聞組／北京17日電
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

有句俗語說，「豆腐要吃燙的，老婆要娶胖的」但浙江這位男士娶了家境貧窮的「校花」，以「愛她就餵胖她」理念，將「校花妻子」餵到300斤，導致妻子坐車壓爆輪胎、睡覺姿勢擺不正，上廁所要別人幫忙，還睡塌了三張床。

雖然兩人的感情絲毫沒有變化，但肥胖不僅影響了這位「校花」的正常生活，就連身體的各項功能指標也在下降，節食、運動、針灸、火療，各種減肥方法都試過，但都以失敗告終。對此，陳皖枝說，她不恨丈夫，她知道是「老公太愛我」。

婚後的10年裡，陳皖枝一直被愛情滋潤著，從100多斤一路飆升到300多斤。（視頻...
婚後的10年裡，陳皖枝一直被愛情滋潤著，從100多斤一路飆升到300多斤。（視頻截圖）

陳皖枝是地地道道的安徽安慶90後。小時候的皖枝是跟著爺爺奶奶長大的，由於家境貧窮，小皖枝看上去非常的瘦，還顯得有些營養不良。但是她長相甜美，有副好歌喉，一度成為學校裡多位男同學的追求對象，也是公認的校花。

陳皖枝說，她不恨丈夫，她知道是「老公太愛我」。（視頻截圖）
陳皖枝說，她不恨丈夫，她知道是「老公太愛我」。（視頻截圖）

中華網報導，長大後到浙江工作的陳皖枝，遇到了自己的真命天子胡建國，婚後胡建國對陳皖枝百依百順，家中什麼活也不讓陳皖枝做，每當陳皖枝不高興，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃，千方百計哄她開心。陳皖枝第一次感受到被愛情滋養的滋味，就這樣，婚後的10年裡，陳皖枝從當初的100多斤一路飆升到了現在的300多斤。

婚後胡建國對陳皖枝百依百順，家中什麼活也不讓陳皖枝做。（取材自中華網）
婚後胡建國對陳皖枝百依百順，家中什麼活也不讓陳皖枝做。（取材自中華網）

陳皖枝的身體愈來愈胖，到了生活不能自理的地步，坐車輪胎被壓爆、睡覺的床被壓塌了3張，由於姿勢擺不正，只能趴著睡。陳皖枝試圖通過節食、運動、針灸、火療等各種辦法，想讓自己瘦下來，最終都以失敗告終。

陳皖枝身體愈來愈胖，到了生活不能自理的地步。（取材自股城網）
陳皖枝身體愈來愈胖，到了生活不能自理的地步。（取材自股城網）

據報導，夫妻二人只好來到廣州，尋求醫師的幫助。在醫師治療下，陳皖枝的體重已經降到了200斤左右。

面對胡建國對妻子的溺愛，將妻子從100多斤餵胖到了300多斤，是對還是錯，網上掀起一波討論。有些網友認為丈夫有問題，「有一種人會把自己的戀人餵得肥胖，讓她（他）離不開自己，來滿足自己的變態的心理，好像是叫戀肥癖？」，「明知道過於肥胖會短命，這確定是愛？」；也有人留言為丈夫抱不平，「自己吃胖還要怪老公，男人真的好難」、「妳這純屬又懶又貪嘴」。

網上流傳陳皖枝的照片。（取材自微博）
網上流傳陳皖枝的照片。（取材自微博）

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