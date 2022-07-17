熱爆了 中國多地像烤爐 動輒逾40℃ 9億人受苦

中國這一個月以來歷經罕見的酷熱天氣，從6月13日開始，多地都成了烤爐，動輒超過攝氏40度，圖為上海兒童戲水避暑。（歐新社）

中國近一個月已歷經了罕見的酷熱天氣，從6月13日開始，多地都成了烤爐，動輒超過攝氏40度，最高甚至達到攝氏44度以上。

中國氣象單位數據顯示，這波高溫 覆蓋的土地面積達502.1萬平方公里，影響人口超過9億人，共有76個氣象站的最高氣溫突破歷史極值，4個城市或區域突破44度，河北省就占了3個，包括靈壽縣44.2度、石家莊市藁城區44.1度、正定縣44度，另外，雲南省的鹽津也達到44度。

中新社報導，除了全球暖化外，中國這波高溫還被認為與目前持續中的反聖嬰現象有關，這一氣候條件為6月以來中國中國南方的高溫提供了主要的背景條件，到了7月，中緯度暖高壓帶增強，導致出現大範圍的高溫天氣。

上海做為長江流域的入海口岸城市，向來不是高溫城市，7月13日下午14時30分，上海徐家匯監測站測得氣溫達到40.9度，「追平」1873年以來的最高氣溫紀錄。另一個令人意外的是河南 省會鄭州，6月24日出現42.3度高溫，也創下1954年以來同月歷史極值。

四川省做為內陸省分一直是高溫的集中地，尤其重慶市一直是四大火爐之首。7月11日，四川省東南方、重慶四南方的瀘州市成了這一天全中國最熱城市，溫度達到42度。但7月15日下午4點，四川省宜賓市筠連縣，最高氣溫達到43度，進占全中國第一。曾出現44度雲南省鹽津縣，這天也是43度，但以些微之差占據第二。

其後3到6名都達到42度，分別是陝西旬陽，陝西安康、陝西漢演及湖北竹山，7到10名則都達到41度，分別是雲南巧家、四川渠縣、四川合江、雲南彝良。

一天之中，前10名城市都在41度以上，令人咋舌。且範圍北到西北方的陝西省、南到西南方的雲南省，可見其高溫的範圍之廣。

過去中國中國有四大火爐，分別是吐魯番、重慶、武漢 與南京，後來變成重慶、武漢、南昌、南京；但「澎湃新聞」日前依據1951年到2022年的71年間，每年夏天超過35度的高溫天數進行排列，得出中國最新十大「火爐」城市榜單，第一名就由重慶獲得，它登頂18次年度第一火爐，當之無愧；其次就是福州，也登頂過17次，但第三名卻令人意外，它是杭州，登頂過6次；第四名是西安，也是6次。第五名更令人意外，它是海南島的海口市，竟有5次登頂，可能與其已地處熱帶氣候有關，可是更南方的三亞卻排不上邊。

重要的是，大家發現，武漢在這榜單中只占第9位，而南京更已在10名開外。