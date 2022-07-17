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人確診在酒店隔離 廣州百餘戶遭破門而入

中國新聞組／北京17日電
廣州百餘戶業主在酒店隔離期間，住處遭強行破門。(取材自天目新聞)
廣州百餘戶業主在酒店隔離期間，住處遭強行破門。(取材自天目新聞)

中國又發生明顯違法的過度防疫事件，廣州市一小區因為檢出新冠確診病例，業主被強制送往酒店隔離。隔離期間，他們的住家遭物業管理會同官方單位拆掉門鎖，強行破門而入。

影音來源：YouTube

天目新聞報導，有網友15日爆料，廣州邦華．星際小區業主在酒店隔離期間，家門鎖被社區拆掉強行破門，涉及100多戶。

網路照片顯示，該小區多個住家大門門鎖被拆除棄置在地上，大門被貼上封條。

該小區物業管理工作人員15日表示，事情大概發生在10日，因為收到「有人躲在家中」的消息，聯合防疫的四個部門：疾控中心、街道辦、居委會、派出所共同做出決定，將確診病例的上下三層，即6至12層樓的屋門強制破鎖。

物業工作人員稱，「目的一個是為了消殺，另外是為了防止有人躲在家中不出來」。之後，會幫助業主們重新更換新鎖，「目前，整棟樓也只有穿著防護服的抗疫人員才可以上去。」

據報導，該小區所在的荔灣區海龍街道龍灣社區的社區民警的說法和物業一致，「請業主們放心，政府是按照規定來做的。作為公民，在特殊時期，就配合政府，之後應該會重新換鎖。」

針對強制入戶消殺，中國「傳染病防治法」第27條明定：對被傳染病病原體污染的污水、污物、場所和物品，有關單位和個人必須在疾病預防控制機構的指導下或者按照其提出的衛生要求，進行嚴格消毒處理；「拒絕消毒處理的，由當地衛生行政部門或者疾病預防控制機構進行強制消毒處理。」

但部分業主強調，此次被破門消殺的住戶為確診病例的上下三層，部分住戶在15日已結束隔離返回家中，不存在「被傳染病病原體污染」。此外，由於業主們未收到提前通知和徵求意見，「拒絕消毒處理」這一強制入戶的前提條件也不存在。

報導出爐後，陸網友在微博相關新聞討論串留言痛批「極其荒唐」、「這還有法律嗎？」、「竟然回復的這麼理直氣壯！共同決定…根本沒把法律放在眼裡，他們就決定了」。

還有網友強調，官方才宣布，常溫下新冠病毒在物體表面活不過一天，破門消殺根本毫無理據。

防疫 灣區 微博

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