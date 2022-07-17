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長春搭地鐵須戴N95 網民開罵：不如戴防毒面具

中國新聞組／北京17日電
長春要求即日起，乘搭軌道交通須全程戴N95口罩。圖為市民日前戴N95乘坐地鐵。（取材自長春晚報）
長春要求即日起，乘搭軌道交通須全程戴N95口罩。圖為市民日前戴N95乘坐地鐵。（取材自長春晚報）

中國新冠疫情反覆，陸續有地方傳出病例。吉林長春市軌道交通集團16日發公告稱，即日起乘客乘坐軌道交通需全程佩戴N95口罩，引發廣大民眾不滿，紛在微博留言批評：「什麼叫層層加碼，這就叫層層加碼」、「越來越離譜了」、「普通醫用口罩戴一天都憋死了」、「戴防毒面具可以嗎」。

極目新聞報導，發公告當天下午，長春市軌道交通集團工作人員稱，是應相關部門的要求，與長春榆樹市最近的疫情有關。

這份「公告」顯示，根據長春市疫情防控最新要求，即日起乘客乘坐軌道交通須全程規範佩戴N95口罩。同時，要求乘客安檢前主動向工作人員出示「吉祥碼」，並接受車站測溫檢查，「紅黃碼」人員不得乘坐軌道交通。

「公告」還稱，長春市軌道交通集團提醒廣大乘客，為降低感染風險，盡量使用線上支付；提醒乘客候車時不要聚集，保持安全距離，盡量避免與他人交談、喝水、進食。

據了解，今年5月3日，在長春經歷上一輪疫情後，恢復城市軌道交通運營時，長春市交通物流業復工復產專班曾發布通告，要求廣大乘客要自覺遵守疫情防控相關規定，通告中明確要求，乘車期間須全程規範佩戴N95口罩。

16日上午，當地居民表示，5月初乘坐地鐵時，不戴N95口罩無法進入地鐵站。不過，當地從6月份開始地鐵就沒有強制性要求，戴普通口罩就可以乘坐，「沒想到現在措施又嚴格了。」

另據法廣網報導，中國16日單日新增450例冠狀病毒陽性，其中大多數無症狀，但比前一天的432例有所增加，更多城市已再次封鎖清零。其中，蘭州從13日開始命令其440萬居民留在家中，河南省中部的鋼鐵中心舞鋼市在稍早前已全面封鎖，廣西省北海市當局則在16日宣布在兩個擁有80多萬居民的地區實行部分封鎖。

吉林長春發通告要求即日起，乘搭軌道交通須全程佩戴N95口罩。（取材自微博）
吉林長春發通告要求即日起，乘搭軌道交通須全程佩戴N95口罩。（取材自微博）

口罩 疫情 地鐵站

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