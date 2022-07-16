Dior新款被指抄襲中國「馬面裙」微博出現撻伐聲浪

迪奧一款裙子被中國網友批評是抄襲馬面裙。（取材自微博）

國際知名時尚 品牌迪奧（Dior）近日推出一款中長百褶半身裙，意外捲入抄襲風波，有中國網友稱是模仿「馬面裙」，微博 湧現撻伐聲浪，「#迪奧 抄襲」高掛16日的熱搜前三。

綜合媒體報導，中國馬面裙設計一般為兩片式，前後光面，左右打褶；但在迪奧新款裙裝設計中，稱這款半裙設計是「標誌性的迪奧輪廓」、「一款全心時尚的優雅時尚的單品」，引發網友熱議。

中國馬面裙設計一般為兩片式，前後光面，左右打褶。（取材自微博）

迪奧一款裙子被中國網友批評是抄襲馬面裙。（取材自微博）

新聞晨報報導，馬面裙又名「馬面褶裙」，是中國古代漢族女子主要裙式之一，前後裡外共有四個裙門，兩兩重合，外裙門有裝飾，內裙門裝飾較少或無裝飾，馬面裙側面打襉，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結。

馬面裙起源可以追溯到中國宋代，主要盛行與明清之間。馬面裙的風格是由明代的清新淡雅到清代的華麗富貴，再到民國的秀麗質樸。

迪奧的這款裙也是前後裙門的設計，再加上開衩的變動，可以被看成是改良版的馬面裙。此外，迪奧半身裙不便宜，官網售價高達2萬9000元人民幣(約4285美元)。

同時，也有網友提到，因為馬面裙沒有知識產權，也不是非物質文化遺產，怒斥迪奧的行為比抄襲更嚴重，「沒文化就承認，到處吸中國的血」。