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超吸睛 中國多所大學改發「禮盒版」錄取通知書

記者廖士鋒／即時報導
廣州中山大學錄取通知書禮盒推出普洱茶，羨煞不少網友。（取材自中山大學招生辦公室）
廣州中山大學錄取通知書禮盒推出普洱茶，羨煞不少網友。（取材自中山大學招生辦公室）

中國高考已經放榜，也即將迎來新的學年，為迎接1,193萬名報考的新生，各校也紛紛推出新的錄取通知書，其中多所名校是以「禮盒」呈現，藏有許多巧思與趣味，也吸引不少眼球。

據中國日報微信公眾號「CHINADAILY」消息，清華大學的錄取信封為淡紫色，內含立體二校門錄取通知書、新生入學須知、學生獎勵與資助政策介紹、清華圖書館定制讀書卡等入學資料；南開大學則首次為9,900餘名本碩博新生準備了同款錄取通知書，另外送上兩粒蓮花種子與一份「山海」書簽。

中山大學今年首次採用禮盒套裝樣式。禮盒內除錄取通知書，還有校徽、限量版「羊城通」以及來自雲南省鳳慶縣的普洱茶；四川大學的錄取通知書以「錦鳳遞書」為設計概念，整體以「書卷」的形式徐徐展開，書卷以褐色與金色為主，古樸且富有歷史厚重感。

東北名校哈爾濱工業大學，則是將帶有金剛石或藍寶石的錄取通知書送給2022級新生，希望學子們通過學識的雕琢、人生的磨礪和心智的錘煉，在未來的人生路上閃耀出不一樣的光彩。

比較特別的還有北京航空航天大學，錄取通知書銀色外盒一打開，首先映入眼簾的是一套疊加夢想的壓克力卡片，呈現蔚藍的星空下，懷著好奇與探索的少年遙望著藍天宇宙，直上雲霄的飛機、問鼎蒼穹的火箭、翱翔寰宇的衛星，每一張卡片都寄寓一個夢想。翻過卡片則現出錄取通知書，數字「70」與「和諧共生」的三座主樓；而「北航70載．北斗七星」7枚徽章以北斗七星的形狀漸次排開，歷數該校建校歷史。

另，據新京報消息，7月15日中國人民大學也公布新版錄取通知書，採用函匣立體式設計，以人大紅為主色調，上層主體為校史羅盤，羅盤分三層以校徽為中心對稱展開，下層可見通知書本體和鐫刻有各學院院徽的「一院一幟」定制書籤。

清華大學錄取通知書，內涵立體校門以及清華圖書館定制讀書卡。（取材自「CHINAD...
清華大學錄取通知書，內涵立體校門以及清華圖書館定制讀書卡。（取材自「CHINADAILY」微信公眾號）
中國人民大學15日也發布新版錄取通知書，內含校史羅盤跟各院院徽訂製書籤。（取材自...
中國人民大學15日也發布新版錄取通知書，內含校史羅盤跟各院院徽訂製書籤。（取材自微博@中國人民大學）
北京航空航天大學的錄取通知書，以北斗七星呈現七枚徽章與該校的太空發展歷史。（取材...
北京航空航天大學的錄取通知書，以北斗七星呈現七枚徽章與該校的太空發展歷史。（取材自微博@北京航空航天大學）

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