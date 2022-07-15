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名牌「張小泉」菜刀斷裂 客服神回覆：不能拍蒜

記者陳言喬／綜合報導
一名顧客買了一把老字號「張小泉」的菜刀，拍蒜時竟然斷裂，引發質疑。（取材自上游新聞）
一名顧客買了一把老字號「張小泉」的菜刀，拍蒜時竟然斷裂，引發質疑。（取材自上游新聞）

中國百年老字號的刀剪店「張小泉」被顧客陳訴，拍蒜時刀面竟然斷了。張小泉客服人員的答覆更是顛覆眾人認知，客服稱「菜刀不能拍蒜」，引發網友熱議。

上游新聞報導，消費者王女士向「張小泉」客服投訴說：「這個刀好離譜，我拍蒜子，它就斷裂，沒見過這麼脆弱的刀，刀還能拍蒜嗎」？客服直接回應：不能。

王女士將自己的經歷發上網後引發網友熱議，有網友感到很疑惑，看許多美食紀錄片，所有廚師都是一把菜刀搞掂所有步驟。網友質疑菜刀材質：「自己使用的張小泉刀拍蒜沒問題，是不是這把有瑕疵，出爐硬度不達標」。更有網友調侃「蒜你狠」、「不能拍蒜的刀，是裝蒜的刀」。

上游新聞的記者以消費者身分向張小泉售後求證，客服表示：「消費者力度掌握不好是會斷的，所以我們刀具不建議橫拍食物。如要拍蒜建議輕壓」。

報導稱，在張小泉客服發布的刀具使用前、使用中、使用後的提示中，沒有看到「不建議刀具橫拍食物」的消費提醒。就此，客服表示：「刀是用來切的，橫拍食物斷柄，不予退換」。但此刀是是從刀背、刀面、刀刃齊刷刷斷開，並非刀柄斷裂。上述客服才說，這是刀面斷，雖然購買已經超過90天時間，但可以申請換貨。

到底菜刀能不能拍蒜？上游新聞引述重慶某鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅表示：硬度較高材質的刀具比較脆，橫拍時刀具不能變形就會發生斷裂。他說，廠家為了保證刀具的鋒利度，要使淬火鋼的硬度達到一定要求，刀刃硬度越高越鋒利。刀具橫拍斷裂，是因為刀面受力後，受力面積大幅度變大，刀面承受的壓強變大，硬度較高的刀具無法跟隨變形，於是發生斷裂。

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