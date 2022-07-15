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新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

前國足隊長賣1.45億廣州豪宅 房仲排長龍

中國新聞組／北京15日電
中介看房排起長隊。（取材自極目新聞）
中介看房排起長隊。（取材自極目新聞）

36歲的前國足隊長、亞冠冠軍得主、中超現役球員郜林，出售自己廣州的豪宅，標價高達1.45億元（人民幣，下同，約2143萬美元）。吸引許多房仲前往看房，現場大排長龍，引發轟動。

郜林出售豪宅，引發轟動。（取材自極目新聞）
郜林出售豪宅，引發轟動。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，據房地產媒體人「PAPA莊臣」爆料，這棟廣州僑鑫匯悅台的房子在一號樓，一套建面約437㎡的戶型，叫價1.45億，折合單價33萬/㎡。其實這套房子兩個月前就掛出來了，當時掛的獨家，叫價1.48億，看房還要驗資5000萬元。但因為一直沒賣掉，所以現在不掛獨家了，開放所有仲介來看房。

一名叫「東尼爆房」的博主上傳了自己去看房的視頻，他表示，房主本是一名中國頂級球星，因事業發展而離開了廣州，因此把豪宅掛牌出售。視頻中，一走進豪宅，左手邊就是餐廳，客廳裡巨大的落地窗採光充足且高級感十足，走進主臥，琵琶洲、廣州塔盡收眼底，可謂廣州豪宅的天花板。

郜林出售的豪宅內景。（取材自極目新聞）
郜林出售的豪宅內景。（取材自極目新聞）

廣州參與此房交易的二手房中介機構中原地產，銷售經紀人黃秋梅表示，「這個房產戶主是位職業球員，以前也掛過拋售信息，之前需要驗資，這次是對社會公開銷售還要不要驗資不太清楚，今天貝殼、鏈家都去排隊看了房，匯悅台小區門口還是有很多人」。

有網友表示，房仲如果拿下此單一般可得到1%到2%的提成，在巨大的經濟利益面前，當地房仲蜂擁而上搶著去看房也不足為奇了。

據了解，現年36歲的郜林，職業生涯正好歷經中超「金元足球」的黃金期，累積大量財富。他從上海申花隊出道，平均年薪200萬元，五年就賺1000萬。2010年，他轉隊廣州恆大，年薪高達320萬歐元（約320萬美元），這還不包括各種獎金。在恆大期間，郜林獲得兩座亞冠冠軍和中超八連冠，現在效力於深圳隊。

視頻中暗示豪宅主人。（取材自極目新聞）
視頻中暗示豪宅主人。（取材自極目新聞）

中超 恆大 足球

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