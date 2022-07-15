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14歲讀南大 00後女任副研究員…網友：論文沒深度

中國新聞組／上海15日電
00後李悅文將擔任南大副研究員。（取材自微信公眾號）
00後李悅文將擔任南大副研究員。（取材自微信公眾號）

南京大學公布的電子科學與工程學院擬聘用人員公示信息中，22歲的李悅文將被聘為特任副研究員，引發網友討論。其實，這不是李悅文第一次吸引眾人目光，早在八年前，她以14歲之齡錄取南京大學，就已受到社會關注。這次這麼年輕就擔任母校副研究員，有網友評價，「出道即巔峰」。

綜合媒體報導，2000年出生的李悅文，四歲讀小學，一進學校就從二年級讀起，念完五年級後又直升初中。她將小學六年的功課壓縮到四年完成，八歲便成為初中生。

她14歲高中畢業，以優異的成績考取南京大學，選擇電子工程專業。李悅文說，自己並不算「神童」，「想要跳級並不難，在暑假裡提前將新學期的課程學完就可以了」。她還說，「如果能在各方面都取得比較理想的成績，大學也會考慮跳級」。

進入南京大學後，李悅文用正常年限讀完本科，然後直博本校。她的博士學位只花了四年就拿到了（正常要五到六年）。

不過，網友讀了她的論文後，發現她學的是電子工程，但研究的都是「不能實用化的無機半導體材料」，就像一個「偽化生」。同時，評論還指出，論文內容「無深度、不新穎」，都是「學校分析測試中心那些公用儀器能產生的東西」，感覺浪費了她的年輕和科研天賦。

此外，很多論文都只是發表在三、四區的期刊，「居然連個標配的AM（材料學頂刊）都沒有」。有人評價她的水平，「在稍好一點的課題組都不夠博士畢業；碩士裡都不算優秀；本科保研應該足夠，但是不頂尖」。

網友直批，「這是『近親繁殖式』招聘的典型案例」。

不過，南大人才招聘網介紹，特任副研究員和博士後屬於一類，都是以科研為主，獨立於教學科研系列和教學系列，並採用聘期制管理，一般三年為一個聘期，屬於非事業編制崗位。

有網友說，這個崗位其實就是一個「大號博後」，是否能再轉成有編的副教授其實不太可能，還是需要能力的。

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