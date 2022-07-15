四川尿毒症女為愛悔婚 成功換腎後…「想慢慢忘了他」

劉艷2020年患上尿毒症，為了不耽誤男友「為愛悔婚」。（取材自紅星新聞）

四川通江一名女孩劉艷2020年患上尿毒症，為了不耽誤男友，她「為愛悔婚」，主動取消婚禮，並從打工地江蘇回到通江縣城邊工作邊透析，同時積極自救在網上籌錢換腎。經過家人朋友的勸說，劉艷於2022年6月在四川大學華西醫院接受父親捐腎，手術 成功。

換腎後，談起男友，劉艷表示雙方已多日沒有聯繫，希望自己能慢慢將他忘記。「天晴了，感恩一路願意為我們撐傘的人。」她在網上發布視頻感謝幫助自己的好心人，也準備開始生命新的旅程。

結婚前查出尿毒症 她主動悔婚

紅星新聞報導，劉艷與江蘇男友相識相愛，原計畫在江蘇買房安家。然而，2019年年底，兩人在拍攝婚紗照時，劉艷出現嘔吐、手腳發麻等情況。後經無錫市的醫院檢查，被診斷為尿毒症（CKD5），醫生要求她立即住院。

兩人的美好未來面臨變化。因病情嚴重，為了節省醫療費 ，劉艷最終選擇回到四川老家通江住院透析。劉艷曾寫了一篇長文記錄她和男友的愛情，其中寫道：「可謂愛而不得，終是遺憾。」

劉艷男友2021年接受採訪時說，他對這段愛情也很不捨，很想和劉艷在一起，雖然取消了婚禮，但他們都沒有提出分手。

邊打工邊透析 網上為自己打氣

諾水河鎮鴛鴦坪村黨支部書記張仕良介紹，劉艷一家是低保戶，享受國家低保政策，一年有1萬多元資金。但劉艷患病，讓這個家庭雪上加霜。劉艷後來回到通江後就到城區找工作，找到美甲的打工，邊打工邊做透析。她總是在短視頻平台上為自己打氣，「人生最好的活法，就是順其自然，隨遇而安」。

劉豔的遭遇經報導後，當地自媒體也幫助她在網上發起眾籌，最終籌得換腎的手術費用10餘萬元。為拯救女兒，劉豔的父親同意捐腎。但考慮到父親的身體，劉艷一直很拒絕。由於一直等不到合適的腎源，劉艷最終選擇接受父親捐腎。

手術成功網上致謝 不再提男友

換腎成功後，劉艷在抖音 帳號上發布視頻，感謝大家的幫助。她說，「要不是大家的幫忙，即使爸爸同意捐我一個腎，我們也承受不起這筆手術費用」。

劉豔的父親表示，自己手術後保養好身體就行，餘下的路，一家人還得繼續走下去。而對劉艷來說，這次手術，則是生命的一次全新開始。

如今，談起男友，劉艷婉言說道不想再提，並稱沒有向男友提起過這次手術的事情，最近一次已有幾個月沒有聯繫，「我希望慢慢忘了他」。