深圳公司電眼1對1監控員工 網友：監獄網吧

近日有網友發微博稱，深圳某公司辦公室在每個工位上都安裝了一對一監控攝像頭。(取材自紅星新聞)

近日有網友在微博發文表示，深圳某公司辦公室在每個人的位子上都安裝了一對一監控攝像頭，可以清晰拍到每位員工的電腦屏幕畫面；對此，網友紛紛評論稱，「這是一對一精準防止摸魚？」還有人問：「這是打工嗎？這像坐大牢」。

紅星新聞報導，有網友發現該辦公室的玻璃門上印有貝蒙科技的logo，貝蒙科技的法定代表人秦經理表示，其公司已於今年4月搬走，原辦公室門上的logo是搬走後留下的裝修印記，現在不知道物業租給了誰，具體情況不清楚。

據報導，該辦公室所在地為深圳市寶安區前城國際中心，根據該物業公司深圳宏發物業工作人員表示，這個客戶是做遊戲研發的，對保密工作要求非常嚴格，視頻中的辦公室是業主以個人名義租賃，因為擔心遊戲在未發行之前洩露，所以對這部分員工的監控非常嚴格。

不少網友看了之後不以為然說：「不讓帶手機 進去這裡就好了啊」「看著陣仗，我還以為是監獄 開了網吧」，「這也太讓人窒息了，一舉一動都被監控著」，「如果也給老闆的工位上放兩個攝像頭，讓他也感受一下員工心情如何」？

至於在員工電腦前安裝攝像頭是否違法？北京 律師宋竟一說，公司在公共區域安裝攝像頭並不違法，但一對一在個人位子上安裝攝像頭，就可能涉嫌侵犯員工隱私權和侵犯個人信息。宋竟一表示，如果為了遊戲研發保密，公司可以和員工簽署保密協議，或是在公司提供給員工的電腦上安裝監控軟件。

宋竟一提醒，在公共場所安裝監控設備所收集的個人圖像、身分識別信息只能用於維護公共安全的目的，不得用於其他目的，所以如果安裝攝像頭的決定，員工知情並同意，並無問題；但如果員工不接受，公司強制安裝則涉嫌違法，員工可以向監管部門投訴舉報。