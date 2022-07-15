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談穩經濟 李克強警示輸入性通膨

記者林宸誼、黃雅慧／綜合報導

中國新冠疫情反覆，經濟發展受到嚴峻挑戰，中國國務院總理李克強12日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時強調，保持經濟運行在合理區間，要應對好兩難、多難問題，既穩增長又防通膨，注意輸入性通膨。

央視新聞14日報導，李克強12日在專家座談會上表示，第二季受超預期因素嚴重衝擊，4月主要指標深度下跌，推出穩經濟一攬子措施，部署穩住經濟大盤，政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月站穩回升，這極為不易，但經濟基礎恢復不穩固。

李克強指出，要保持宏觀政策連續性，既要有利，尤其要加大穩經濟一攬子政策措施實施力度，又要合理適度不預支未來。他說，穩經濟一攬子措施才實施一個多月，還有相當的實施空間，要繼續推動政策落地和效果顯現。

中國國家發展改革委14日就當前中國經濟形勢預判，下半年宏觀政策效應進一步釋放，經濟有望持續回升。

針對通膨問題，中國國家發展改革委價格司長萬勁松表示，今年下半年，受國際通膨高企、烏克蘭危機、新冠疫情等因素影響，中國物價運行面臨的不確定、不穩定因素仍較多。但他強調，「我們有底氣、有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全年3%左右的CPI（消費者物價指數）預期目標是可以實現的」。

萬勁松稱，歐美等主要經濟體通膨率居高不下，近幾個月CPI漲幅達到8%以上，而中國物價則處於合理區間，上半年CPI平均上漲1.7%，漲幅明顯低於其他主要經濟體。

中國國家發展改革委綜合司長袁達則稱，6月中國經濟已實現較快「企穩回升」，隨著穩經濟各項政策進一步落地見效，下半年可望繼續保持回升勢頭。

李克強 疫情 國務院

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