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停貸風暴 胡錫進：經濟活躍就是最大維穩

中國新聞組／北京15日電

中國多地「爛尾樓」購房者近期集體「停貸」風波愈演愈烈，中國環球時報前總編輯胡錫進表示，各地需要緊急「排雷」，推動經濟加快活躍，這才是最大的「維穩」，「人們有錢賺，氣就順一些」。

北京環球時報報導，胡錫進指出，維穩不能是通過消音等手段「維持表面穩定」，而是要解決真問題，不解決真問題，表面穩定就會很脆弱，而且潛藏著一旦反彈就很猛烈的風險。他表示，有平台整理了到13日「強制停貸」的全國約100個樓盤，它們大部分都出現在近年多災多難、經濟受到拖累比較多，或者一直就不太好的地區。

胡錫進表示，「出事」是要拿地方官員是問的，但是全國各地總的情況是，把發展搞好了，應對各種風險的資源就會變多，出同一個問題，它的實際衝擊力也可能減緩。所以要勇於實事求是面對問題，不把它們拖到暴雷，同時要把最大注意力放在推動經濟社會發展上，尤其是在今天疫情已經出現緩和的時候。「我想說，這是理性，也是必要的從容。」

針對「停貸」風波，中國專家建議成立「地產行業健康發展穩定基金」，同時調整「三道紅線」政策。

「三道紅線」是指中國人民銀行（中國央行）和住建部監管部門2020年8月召開座談會，提三項監管要求，包括：剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，及現金短債比不得小於一倍。

中國證券時報引述中銀證券首席經濟學家徐高分析，房地產業是對貨幣寬鬆最敏感行業，過去貨幣政策一放鬆，地產業融資就明顯改善。但最近一年利率早就下降，房市開發資金非但未上升，反而愈走愈弱。

徐高認為，主因是「三道紅線」政策觸發整個地產下行後，進入惡性循環。一方面房地產開發商資金鏈收緊、信用風險上升，另一方面外部人士對地產行業信心喪失，表現為銀行對地產開發商「惜貸」，也表現為購房者推遲購房，因買預售屋可能拿不到房子，最後變爛尾。

北京大學國家發展研究院院長姚洋也認為，房地產短期下降大，原因就是「三道紅線」。好多房地產企業的流動性不行了，「老百姓是理性的，擔心企業可能要倒掉」，購屋意願大大下降，長期信貸下降。下半年房地產業若想持續復甦，「三道紅線」有必要調整。

房地產 北京 證券

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