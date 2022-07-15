四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

黑熊11日在方廣村被捕獲。（取材自紅星新聞）

四川樂至縣方廣村日前捕獲一隻重200多斤的黑熊，引起熱議，因為林業部門表示該地區生態環境並不適合黑熊生存，歷史上也沒有黑熊出沒的記載。那黑熊到底從哪來？有網民猜測是養殖場的熊偷跑出來，但有關單位稱附近的黑熊養殖場全都登記在案，「少了一隻都要說明原因的」。當地警方仍在調查黑熊的來源。

紅星新聞報導，方廣村村民11日組織動員人力，聯合捕獲一隻在村裡遊蕩的黑熊，隨後送至成都市野生動物救護中心。

關於黑熊的來源，當地村民也滿是疑問。83歲的肖姓村民表示，他和老伴在方廣村生活了幾十年，此前從未聽說過當地及周邊有熊出沒。也有村民表示，1980年代以前，當地的山上綠化很差，不可能有黑熊生存，就算是近三、四十年森林覆蓋率大幅提高了，也沒聽過有熊出沒。

樂至縣林業局副局長蔣林12日時表示，樂至屬典型川中淺丘地區，並不適宜黑熊等大型獸類生存，在相關史料中也未找到記載。至於網路上流傳以前當地有專門用來取熊膽的養殖場，蔣林也說從未聽過有人養殖黑熊，「不管是經過審批的，還是未經審批的，都沒聽說過」。

報導指出，與樂至縣相鄰的雁江區和簡陽市共有三家黑熊養殖場，他們都否認有黑熊跑走。雁江區自規局相關負責人也表示，養殖場的每隻黑熊都會記錄在案，相關部門也會定期檢查，養殖場的黑熊多一隻或是少一隻，都要說出原因來。

那黑熊究竟從何而來？雁江一家黑熊養殖場的負責人陳某表示，關鍵看這隻黑熊「野不野」，「如果不野，可能是跑出去的，（如果）野就不一定是跑出去的 」。陳某說，養殖的黑熊野性低，其實也不太可能逃跑，也很難在野外生存。

另一家位於簡陽市的養殖場負責人則說，他們都有裝設圍牆，黑熊是跑不出去的。

目前，樂至警方仍在追查黑熊的來源。除了從養殖場跑出來，也有網民猜測是「馬戲團跑出來的」、「樂至綠化好了，出現野生動物正常」。