最高千萬 中國逾20城發放購房補貼

各地出台樓市補貼政策。(中新社資料照片)

各地近期樓市調控，出台各種補貼政策；中新財經報導指出，6月有超過20城發放各種購房補貼，從針對人才等特定群體的定向補貼，到面向全體民眾的購房消費券、購房補貼，也有地方政府訂定防範商品房延期交房的措施。

在山東濟南工作的小莫，剛收到10萬元人民幣(約1.48萬美元)的購房補貼；他表示，自己在濟南的一家國企工作，3月的時候聽說有購房補貼，研究生10萬元、博士生15萬元。畢業五年之內買房都可以申請，只要網簽了就可以。「我和公司申請後，6月就發放了。」

100萬元額度也成為了不少地方人才購房補貼的「頂配」，陝西西安、湖南長沙、四川眉州、江蘇徐州等地均「豪擲百萬」招人才。補貼力度最大的仍屬5月江蘇無錫梁溪區發布的新政，人才購房最高補貼1000萬元，可謂全國購房補貼力度裡的「天花板」。

針對多孩家庭的購房優惠也是近期樓市調控的重點；江西九江的新政規定，二孩、三孩家庭購房每平方米分別補貼300元、500元。另外，還有四川自貢、四川樂山、四川雅安、江西上饒、江西宜春等地，則以發放現金補貼等形式支持多孩家庭購房。

面向全體居民的買房補貼也在部分城市出現，但力度與廣度顯然較弱。湖北宜昌購買新建商品住房可獲得每套2萬元的補貼，還有廣東江門、江西撫州等城市推出普適性的購房補貼。

此外，青海西寧、吉林長春、廣東等地還發放購房消費券；從發放力度看，佛山三水、高明兩區宣布舉辦購房促消費活動，計畫合計發放2000萬元消費券最可觀。

西安多部門印發防範商品房延期交房增量問題工作措施的通知，要求嚴格執行土地出讓規定；實施項目建設全過程監管；並且加強商品房預售許可管理。河北滄州也發布預售資金監管意見稿：購房款不進入監管帳號，合同無效。