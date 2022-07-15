跟你「拼」買房 中國多城樓市新政鼓勵團購

吉林長春8日發布「進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知」，支持集中批量購買商品房。(取材自中新網資料照片)

多地發文鼓勵購房團購，吉林長春近日的一則樓市新政，為近來愈發火熱的「團購買房」添了一把火。買房也能拼著買？幾人可「成團」？又能省多少錢呢？

中新網報導，吉林長春8日發布「進一步促進房地產 市場平穩發展若干措施的通知」，支持集中批量購買商品房。長春提出，支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院所和社會群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。團購房須取得商品房預售許可，房地產開發企業不得低於成本價格銷售。

「團購買房」這一樓市調控方式出現在省會城市的通知上，還是非常引人關注。在此之前，同為省會城市的山西太原曾推出人才定向團購住房優惠政策，遼寧瀋陽于洪區則推出首屆社區工作者房產團購會。

與長春同日推出新政的湖北黃岡出台相關政策，對團購買房最受關注的價格問題給出明確的指導性意見：鼓勵機關事業單位和大型企業組織購房團購活動，對20人以上的團購，開發企業給予不低於個人總房款3%的優惠。

7月7日，四川巴中提出，鼓勵房地產開發企業採用團購模式銷售商品住房，各級工會可積極組織職工團購商品住房。

6月29日，浙江桐廬鼓勵房地產企業開展購房團購優惠，「一次性買房越多，折扣力度越大」。具體來看：在備案價打折基礎上，對一次性購買10套及以上(純疊排或排屋項目5套及以上)商品住宅的再下浮優惠3%；對一次性購買20套及以上的再下浮優惠5%；在山東濟南的置業顧問小林表示，「一套四、五百萬元的房子能優惠十幾萬元吧。」

另據經濟觀察網引述瑞安日報旗下瑞安微地產消息，日前，萬川瑞園多次停工，主要原因是開發商資金斷裂，此次能順利完工，背後是多名「實力業主」籌款自救。截至目前籌集約八、九千萬元。有網友表示，笑死了，要業主們自己出錢自己蓋，那還要開發商幹什麼？