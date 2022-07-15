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上海新冠確診激增 方艙醫院傳重開 民憂封城

中國新聞組／北京15日電
上海一核酸檢測採樣點，醫護人員為市民進行核酸採樣。(中通社)
上海一核酸檢測採樣點，醫護人員為市民進行核酸採樣。(中通社)

上海解除全市長達兩個月的嚴格封控剛過六周，這座中國最大的城市又開始努力應對新冠病毒感染的激增。社交媒體上流傳著來自官方的不明確信息，包括儲備食物和藥品的建議等，並傳出又啟動部分方艙醫院，讓本已擔心會被突然困在家中的民眾更加害怕，引發再次封城擔憂。另外，上海解封了，但標籤難撕，跨省移動仍遭差別待遇。

紐約時報報導，自本月初以來，上海全市已錄得400多例感染。該市已對發現了感染者和密切接觸者的住宅樓實施封控管理，全市16個區中，已有12個區要求在本周對全員展開三天兩檢。

居民們擔心感染激增可能會再次封城，市政府採取行動向公眾保證，沒有對全市進行封控管理的計畫。但一些居民仍持懷疑態度。

「政府已經失去公信力了，」在上海科技行業工作的諾拉·劉(Norah Liu)說。「隨他們怎麼樣吧，反正我家裡的主食夠我吃一個月的。」

另據中央社報導，上海6月初解封以來，生活逐漸恢復正常，然而曾處於疫情風暴中心，使上海人的身分成特別「標籤」，跨省旅遊、出差遭差別待遇，有人登記住宿時被揶揄，還有人行程被迫取消。

一名近日從上海南下廈門參加海峽論壇的商人表示，他提前抵達廈門為參與論壇做準備，但按照上海的防疫規定順利出發後，卻在抵達廈門時，因為「從上海來」而被站務人員特別關心。

此外，他在入住旅館的時候，也因為出示的行程碼顯示曾經到過上海，遭門口保安人員以「上海人要把自己管好啊」的言語揶揄。

雖然上海已經解封1個半月，然而曾經的擔憂、恐懼，以及近期再起的零星疫情都如同隱形的枷鎖一樣，困住上海人以及旅居在上海的人。

中國上海報導，中國官方14日公布新增292例本土病例（含確診與無症狀感染者），其中甘肅單日增100例，蘭州市針對四區升級至「嚴格」臨時性管控；上海疫情升溫，須被隔離管控的確診人數增多，部分地點重啟方艙醫院。

疫情 封城 紐約時報

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