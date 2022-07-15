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疫情、酷暑、洪災 中國民眾遭受3大沉重壓迫

中國新聞組／北京15日電
連日高溫讓上海開啟「燒烤模式」，民眾全副武裝，「各顯神通」躲避炙熱的陽光。（中新社）
連日高溫讓上海開啟「燒烤模式」，民眾全副武裝，「各顯神通」躲避炙熱的陽光。（中新社）

中國今年夏天氣候異常，超高的氣溫和洪水災害影響到大半個中國，再加上新冠疫情反撲和因清零抗疫造成的大規模經濟停擺，中國民眾正遭受著「三座大山」的沉重壓迫。

美國之音引述上海媒體報導，中國最大的城市上海的中心氣象台14日再次發布紅色高溫預警信號，中心城區、浦東、閔行等區最高氣溫將超過攝氏40度(華氏104度)。

71個國家氣象站測得的最高溫度突破歷史極值，其中河北靈壽為攝氏44.2度、藁城44.1度、正定44度、雲南的鹽津44度。

上海市民在遭受炎熱天氣折磨的同時，還受到新冠病毒的困擾。人們排長隊做核酸檢測，排長隊做核酸檢測的居民和工作人員為了降溫，只好把冰凍的礦泉水瓶用膠帶固定在防護服上。

今年6月以來，出現超高氣溫的省份和直轄市還有：浙江、江蘇、河南、福建、四川、黑龍江、陝西、河北、山東、安徽、湖北、重慶、內蒙、新疆部分地區等。

許多人因中暑被送進了醫院，但因中暑而死亡的人數尚不得知。

在高溫襲擊中國的同時，中國大部分地區也發生了洪災。有媒體說，四川平武縣有三人在洪水中喪生，五人失蹤。中國東北的黑龍江也有一人死亡、八人失蹤。

中國天氣網報導，14日起至周末，江南、華南、四川、重慶等地高溫仍將盤踞，攝氏40度高溫頻現，長沙、重慶等地夜溫也接近或超過攝氏30度，體驗全天候悶熱。降水方面，西北地區東部、山西等地雨水增多、增強，局地降雨或具有一定極端性，須警惕次生災害的發生。

高溫 檢測 洪水

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