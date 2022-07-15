太熱了 中國單日發電量創新高 有人摔斷肋骨都要躲樹蔭

上海豫園商城14日啟用噴霧裝置進行防暑降溫。(新華社)

中國連續高溫 多日，加上重點行業用電增長，用電量急遽增加，13日中國全國調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負荷達到12.22億千瓦，均創歷史新高。國家發改委昨天表示，保障能源安全穩定供應對於穩增長、穩就業、穩物價至關重要，發改委提出積極挖煤增產四大舉措，全力做好迎峰度夏能源保供工作。

中國多地迎來入夏高溫天氣，日發電量快速攀升，多地用電量屢創新高。文匯報報導，生產回暖，重點行業用電增長也是原因之一。以浙江為例，當前工業用電已基本恢復至3月水平，全社會1至6月用電量累計增長4.06%左右。浙江省能源局預測今年全省最高用電負荷將達到1.06億千瓦至1.07億千瓦，同比增長5.8%到6.8%，給浙江能源保供帶來不小壓力。

義烏市雙童日用品有限公司是中國最大的吸管生產商，今年入夏以來已兩次接到限電要求，公司只好在白天關停最耗能的幾台機器，晚上再馬力全開去趕成品，盡可能不影響交貨時間。

另據國網上海市電力公司公布，與此前疫情期間相比，至6月上海用電水平已從歷史低位呈現明顯反轉，6月份前三周的數據顯示，上海最高用電負荷周環比平均漲幅為11.88%，用電量周環比平均漲幅為10.85%。

對於今夏用電，國家發改委經濟運行調節局局長李雲卿昨天表示，入夏以來能源供應總體平穩有序，經濟社會發展用能需求得到有效滿足。發改委已採取四大舉措，全力做好迎峰度夏能源保供工作。

一是持續提升資源保障能力，組織各產煤省區在確保安全清潔高效利用的前提下積極挖掘增產潛力。二是多措並舉強化供需銜接，組織開展電煤中長期合同簽訂和履約監管，確保電煤穩定供應和價格平穩。三是加快推進可再生能源發展，保持核電安全滿發，風電、太陽能發電多發滿發、能用盡用。四是穩步提升存煤能力，保障高峰期用煤需求。

連日高溫也讓民眾避之唯恐不及。錢江晚報報導，浙江最高氣溫38℃到40℃，一名男子騎電瓶車買菜途中發生車禍 撞斷六根肋骨，強忍痛楚也要走到樹蔭底下躺倒等送醫，網民稱「在天熱面前，肋骨斷裂好像也沒那麼痛了」。杭州市一網民稱他午間從菜市場買了蝦拎到家，發現熟了三隻。

位於南方的江蘇南京，王先生6月27日網購了10顆雞蛋 放在廚房，12日下班回家發現雞蛋孵出了一隻小黑雞，另外一顆內的小雞正在啄殼，王先生稱將好好飼養這隻小雞。

齊魯壹點報導，福建一名女孩做22頁長沙旅遊攻略，準備在長沙玩七天，結果奔波850公里後，因天氣太熱，只好在酒店休息，吃了三天外賣，根本沒玩到。