天鏈二號03星升空 組成中繼衛星雙系統 信息傳輸更安全

中國13日在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將天鏈二號03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。（中通社）

天鏈二號03星13日在西昌衛星發射中心升空，順利精準進入預定軌道，中國第二代地球同步軌道數據中繼衛星系統正式建成，天基測控與數據中繼能力大為提升。中國2012年實現天鏈一號三星 組網，如今擁有兩套全球中繼衛星系統，將使信息傳輸的可靠性和安全性大幅提高。

新華社報導，天鏈二號03星是中國第二代地球同步軌道數據中繼衛星。該星入軌並完成測試後，將與天鏈二號01星、02星實現全球組網運行。天鏈二號03星的成功研製，也進一步加快中國天基測控與傳輸網絡建設的步伐。

中繼衛星的全稱是跟蹤與數據中繼衛星，相當於一個天上數據中轉站，可為衛星、飛船等航天器提供數據中繼和測控服務，能夠提高各類衛星使用效益和應急能力，並能減少地面站、測量船的數量，被稱為「衛星的衛星」。

中國天鏈中繼衛星最主要的任務是為太空 船、太空實驗室、太空站等載人航天器提供數據中繼和測控服務，例如天地通話、太空授課、交會對接、出艙活動等重要任務的通信就是以天鏈中繼衛星為主來完成的。也能服務於中、低軌道遙感、測繪、氣象等衛星，還能為航天器發射提供測控支持。

香港 文匯報報導，在天鏈中繼衛星投入使用前，中國一直依託陸基測控站和遠洋測量船支撐衛星、飛船和探測器的發射測控與在軌通信任務。

然而，地面和海上測控對中低軌道航天器的軌道覆蓋範圍有限，如果要實現對300公里高度的低軌道航天器100%覆蓋，理論上需要在地表均勻布設100多個站點。

中繼衛星可以充分發揮軌道高度優勢，「居高臨下」跟蹤在中低軌運行的航天器，並將獲得的數據實時回傳到地面，可極大提高各類衛星的使用效益和應急能力，大幅度減少地面站、測量船的數量，具有巨大的經濟優勢。