瑞典仿古船「哥德堡號」 沿近300年前航線駛往中國

仿古商船「哥德堡號」2006年8月駛抵上海。（取材自觀察者網）

相隔17年，仿古商船「哥德堡號」再度從瑞典 啟航，沿近300年古航線遠航中國，預計於2023年9月抵達上海。央視新聞報導，「哥德堡號」是瑞典東印度 公司的商船，建造於18世紀。在1738年第一次下水，曾沿海上絲綢之路三次到達廣州，把數百噸的中國茶葉、絲綢和瓷器帶回瑞典。

中國駐瑞典大使崔愛民應邀赴斯德哥爾摩港為「哥德堡號」仿古商船再度遠航中國送行。瑞典東印度公司董事長馬爾默爾、格林國際貨運集團董事長比約克、總裁耶姆達爾及「哥德堡號」船員、水手代表等參加活動。（取材自觀察者網）

觀察者網報導，「哥德堡號」在1745年9月12日返航途中觸礁沉沒，1984年瑞典哥德堡海洋考古學會發現沉船遺骸，1995年瑞典按傳統工藝重建「哥德堡號」。2005年10月2日，在超過10萬人圍觀和數百萬中國觀眾關注下重新駛往廣州，2006年7月18日，「哥德堡號」在廣州南沙客運港碼頭登岸。

中國駐瑞典大使崔愛民應邀赴斯德哥爾摩港為「哥德堡號」仿古商船再度遠航中國送行。瑞典東印度公司董事長馬爾默爾、格林國際貨運集團董事長比約克、總裁耶姆達爾及「哥德堡號」船員、水手代表等參加活動。（取材自觀察者網）

「哥德堡號」由瑞典東印度公司所有，瑞典東印度公司在2021年2月份被物流公司Greencarrier買下。Greencarrier董事長斯蒂芬比約克當時表示：「原計畫2020年就出海，但遇到新冠疫情 ，所以我們的收入一直是零。但這次遠航亞洲，無論是否能找到其他合作夥伴，我們都會解決經費問題。」

中國駐瑞典大使崔愛民12日應邀為「哥德堡號」再度遠航中國送行。崔愛民表示，「哥德堡號」1739年遠赴重洋首航中國，翻開了中瑞近300年友好交往的歷史篇章，也開啟了中瑞海上絲綢之路。