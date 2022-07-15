瑞典仿古船「哥德堡號」 沿近300年前航線駛往中國
相隔17年，仿古商船「哥德堡號」再度從瑞典啟航，沿近300年古航線遠航中國，預計於2023年9月抵達上海。央視新聞報導，「哥德堡號」是瑞典東印度公司的商船，建造於18世紀。在1738年第一次下水，曾沿海上絲綢之路三次到達廣州，把數百噸的中國茶葉、絲綢和瓷器帶回瑞典。
觀察者網報導，「哥德堡號」在1745年9月12日返航途中觸礁沉沒，1984年瑞典哥德堡海洋考古學會發現沉船遺骸，1995年瑞典按傳統工藝重建「哥德堡號」。2005年10月2日，在超過10萬人圍觀和數百萬中國觀眾關注下重新駛往廣州，2006年7月18日，「哥德堡號」在廣州南沙客運港碼頭登岸。
「哥德堡號」由瑞典東印度公司所有，瑞典東印度公司在2021年2月份被物流公司Greencarrier買下。Greencarrier董事長斯蒂芬比約克當時表示：「原計畫2020年就出海，但遇到新冠疫情，所以我們的收入一直是零。但這次遠航亞洲，無論是否能找到其他合作夥伴，我們都會解決經費問題。」
中國駐瑞典大使崔愛民12日應邀為「哥德堡號」再度遠航中國送行。崔愛民表示，「哥德堡號」1739年遠赴重洋首航中國，翻開了中瑞近300年友好交往的歷史篇章，也開啟了中瑞海上絲綢之路。
上一則
財務危機…樂視400員工仍過神仙日子 「甄嬛傳」幫一把
下一則
FB留言