我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

中微博整治 河蟹→和諧 諧音也難逃

記者林則宏／綜合報導
為營造「清朗」的網路空間，微博將整治利用諧音字、變體字等「錯別字」。（路透）
為營造「清朗」的網路空間，微博將整治利用諧音字、變體字等「錯別字」。（路透）

中國網路監管再升級。微博13日宣布，為營造「清朗」的網路空間，維護文明健康的社區生態秩序，將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。

根據微博管理員13日發布的社區公告，整治內容主要有三類：

一、加大對利用「錯別字」借機傳播不良信息等違規行為的排查清理力度；

二、健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；

三、通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字。

為規避審查，中國民眾在網上發言時往往會使用同音字或代稱。例如，上海瑞金醫院日前發生隨機砍人事件，有網友就以「銳進」醫院代稱。早前則有人以「天按們」來指「天安門」、「終藍嗨」來指「中南海」，用「河蟹」來指「和諧」，表示遭到封殺。

此外，網友還會以「包子」來指稱習近平，「李中堂」指李克強

今年4月底，微博也曾宣布，為減少冒充當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，並確保傳播內容的真實、透明，將強制所有用戶留言時都會顯示當下的IP位置，用戶上線時個人主頁也會顯示IP位置，此功能無法由用戶主動開啟或關閉，在中國境內會顯示省份，境外則顯示國家。

但微博這項新規定實施後卻被發現，一些過去民眾以為的海外愛國網紅，IP位置卻是在中國境內。而民族主義色彩強烈的「帝吧官微」，IP位置則是在台灣。

微博 天安門 李克強

上一則

熱射病刷屏 河南鄭州患者臟器像煮過

下一則

中國：不接受南海仲裁案 是踐行國際法治

延伸閱讀

李嫣有了妹妹 李亞鵬小19歲妻子生的是女兒

李嫣有了妹妹 李亞鵬小19歲妻子生的是女兒
台片「咒」擠進Netflix全球前十電影 微博被嚇爆狂刷負評

台片「咒」擠進Netflix全球前十電影 微博被嚇爆狂刷負評
微博宣布整治以諧音字、變體字傳播不良信息的違規行為

微博宣布整治以諧音字、變體字傳播不良信息的違規行為
谷愛凌總結今年戰績 獎牌多達15塊 樓梯快放不下啦

谷愛凌總結今年戰績 獎牌多達15塊 樓梯快放不下啦

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
遇害的南京女大學生李倩月。(取自微博)

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

2022-07-07 10:11
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3