熱射病刷屏 河南鄭州患者臟器像煮過

中國近來多地高溫達40℃以上。（取材自中國基金報）

中國近來多地高溫 達40℃（104℉）以上，已有多例因熱射病昏迷乃至死亡，讓「熱射病」刷屏衝上熱搜；河南鄭州 一病患送院時，身體核心溫度達42.3℃，體內臟器像在水裡「煮」過一樣。

目前，包括浙江、四川、福建、江蘇、河南多省份已出現熱射病病例，已有兩例熱射病重症患者離世，分別是浙江一例、四川一例。

浙江過去一周持續高溫，截至12日已發布51個高溫紅色預警；澎湃新聞報導，浙江多家醫院近日連續有中暑患者送醫，「一名49歲男性患者在車間工作突然昏倒，入院時體溫40.7℃」，經過31個小時搶救仍不治。

紅星新聞報導，四川大學華西醫院10日連續收治3名熱射病轉診病人，其中一人多器官衰竭，在轉診至華西醫院時就呼吸心臟驟停，雖經全力搶救最終不幸去世。

華西醫院急診科副主任余海放說，同一天接診多名熱射病患者的情況並不多見，其餘兩名患者目前仍在重症監護室搶救，出現明顯的凝血功能障礙、肝臟等多臟器衰竭。

至於微博話題「男子患熱射病多臟器受損像煮過一樣」被廣泛關注，河南鄭州一名男性患者在接近40℃的戶外連續工作兩個小時後，突然嘔吐昏迷，送醫搶救時，醫生監測到他身體的核心溫度已達42.3℃，體內所有的臟器像在水裡「煮」過一樣，並出現肝功能損傷、腎功能損傷。

多地進入「蒸籠模式」，甚至有不少網友調侃：「我和烤肉之間，只差一撮孜然。」瀟湘晨報報導指出，長沙7月以來持續高溫，據不完全統計，長沙一周內也收治3位以上熱射病患者。

熱射病就是重症中暑，特徵包括體溫超過40℃、沒有汗液排出、意識模糊等。熱射病死亡率很高，主要表現是體溫高，一般核心溫度都會超過40℃，同時會出現意識不清、暈厥、幻覺、甚至抽搐。

熱射病患者會伴有意識喪失、抽搐等症狀，如果不及時治療熱射病，患者神經系統、呼吸系統、肝腎系統都會相繼損傷，多器官衰竭通常是熱射病致死的原因。