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上海105.6℉ 1873年以來最高溫

記者廖士鋒／綜合報導
上海徐家匯站13日測得40.9℃，為1873年以來最高溫，與2017年7月21日並列。（取材自上海氣象局官網）
上海徐家匯站13日測得40.9℃，為1873年以來最高溫，與2017年7月21日並列。（取材自上海氣象局官網）

上海13日發布紅色高溫預警後，測得40.9℃（105.6℉）的高溫，也達到1873年上海徐家匯站有正式氣象觀測紀錄以來的最高值，與2017年高溫並列，不少網友則頗感沮喪，期待突破41℃。

據新民晚報報導，上海市今年已出現14個高溫日，發布9個高溫橙色預警信號，2個高溫紅色預警信號，7月5日至今已連續9天最高氣溫超35℃，其中2天超過40℃（7月10日、7月13日）。「7月上中旬出現兩個40℃+，這在歷史上尚屬首次」。

報導指出，上海從1873年有氣象紀錄以來，共出現16個40℃以上的極端酷熱天氣，除了1934年有2天，從2000年以來，出現了14天，分別是2009年1天、2010年1天、2013年5天、2016年2天，2017年3天，2022年2天。

徐家匯站13日的高溫，達到與2017年7月21日並列的最高溫紀錄，不少網友感嘆，「沒見證新高」、「並列沒意思」。上海市氣象局13日傍晚並發布中心城區重點區域14日最高氣溫預報：徐家匯39-40℃，人民廣場39-40℃，陸家嘴39-40℃。

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