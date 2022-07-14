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高溫30天 樹冒煙、屋瓦崩、馬路可煎蛋 9億中國人受影響

中國新聞組／北京14日電
重慶故宮文物南遷紀念館屋頂瀝青疑被近日的高溫「烘烤」至融化，瓦頂也整片剝落。（取材自微博）
重慶故宮文物南遷紀念館屋頂瀝青疑被近日的高溫「烘烤」至融化，瓦頂也整片剝落。（取材自微博）

中國高溫已持續30天，超過9億人受到影響。浙江「杭州的樹熱到冒煙」衝上熱搜榜；海南海口出現海市蜃樓；重慶一間博物館出現屋頂瓦片脫落的危險情況。

中新社報導，6月13日以來，中國出現今年首次區域性高溫天氣過程，範圍廣、持續時間長、極端性強、影響大，截至7月12日，高溫事件已持續30天，覆蓋國土面積達502.1萬平方公里，影響人口超過9億人。河北、山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網以及西北電網用電負荷均創歷史新高。因溫高雨少，部分地區旱情持續或發展。

微博話題「杭州的樹熱到冒煙」衝上熱搜榜。據杭州日報報導，一棵梧桐樹緩緩飄著白煙，現場還冒出一股焦味，消防員用水槍一陣噴射，水槍一停，白煙又出現了。

兩車生豬途經江蘇差點被「熱熟」。（取材自快科技）
兩車生豬途經江蘇差點被「熱熟」。（取材自快科技）

江蘇31個國家氣象站最高氣溫也刷新1961年以來7月中旬的極值。蘇州12日上午10時30分，溫度計出現爆表狀態，說明地面溫度已超60℃，有人在馬路上做煎蛋實驗，短短幾分鐘，雞蛋表面已風乾，蛋黃表面也結上厚厚的痂。

另外，江蘇常州一男子撥打119求助，有2車從內蒙古準備運到浙江的豬途經常州被「熱懵了」，急需降溫。原來當天溧陽最高氣溫達攝氏40.2℃，車廂變「烤箱」，豬曬得皮膚發紅，幾乎成「烤乳豬」。消防人員噴水約40分鐘，百餘頭豬及時沖涼後，撿回一命。

而海南海口街頭近日則是出現海市蜃樓的現象，現場拍攝的視頻畫面顯示，在高高的天空中，漂浮著一棟奇特的建築影像，其擁有頂棚、立柱和高高的牆體，彷彿是來自天宮。

這樣奇特的場景也引起不少當地網友的關注，他們紛紛舉起手機，記錄下這較為罕見的一幕。

此外，有遊客日前在重慶故宮文物南遷紀念館參觀時發現，屋頂的瀝青疑因受連續的高溫天氣「烘烤」而融化，瓦頂整片剝落。

話題「重慶博物館被熱化了」登上微博熱搜，不少網友評論指：「體感溫度47」、「要不把瀝青換成某冰糕？（暗指近來出事的鍾薛高）」、「今天穿了氣墊鞋回公司，中午不敢穿著上街吃飯，怕氣墊熱炸了」。

杭州的樹熱到冒煙還傳出焦味。（取材自快科技）
杭州的樹熱到冒煙還傳出焦味。（取材自快科技）

高溫 博物館 微博

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