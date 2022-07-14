中停繳貸款風暴襲18省100項目 矛頭轉指銀行違規放貸

中國多個省市近期出現「爛尾樓」業主集體停繳貸款，並指控銀行違規放款。（取材自第一財經）

中國多個省市近期出現「爛尾樓」業主集體停繳貸款 事件，全國已有至少18個省份逾100個地產項目的業主發布強制停貸聲明，以「斷供」方式抗議無法交房，並將矛頭指向銀行，指控銀行存在違規放貸等行為。開發商則稱，「停供潮」背後仍是資金之困，想全面復工 並非易事，恐再度挫傷脆弱的樓市信心。

強制停貸的「第一槍」由江西景德鎮恆大瓏庭項目全體業主在6月30日打響。天目新聞報導，公開信稱瓏庭項目已在2021年5月底全面停工，監管資金耗盡，多次維權無果，要求項目方須在2022年10月底復工，否則將在2022年11月強制停貸，保障自己的合法權利。

在一份流傳甚廣的「全國業主發布強制停貸項目統計表」中，涉及省份包括廣東、河南 、湖南、江西、河北、廣西等18個省份逾100個地產項目，且數量還在持續增加中。涉及的開發商有佳兆業、恆大、康橋等，也有數不清的小開發商，很多樓盤都是幾千人，影響不小。

例如鄭名門地產鄭州項目「名門天境」業主發布千字「強制停貸告知書」稱，該樓盤實現預售資金上億元。但自2019年停工迄今1200餘天，交房遙遙無期，業主才選擇集體強制停貸。2020年河南南陽的「興達·瓏府」樓盤11棟樓只有4棟完工，全體業主們也發布強制停貸告知書稱，「希望開發商盡快開工建設，盡早交房，不然我們會一直選擇停貸」。

有業主說，他們選擇停貸是無奈之舉。「我每個月的房貸要還5000多元，加上租房費用3000多元以及一家人的開銷，每個月1萬元以上的開支讓我實在承受不了」。廣西南寧的顧江說，他知道停貸可能影響個人徵信，但房子一直不交付，業主只能出此下策。

很多業主在強制停貸之前，都有嘗試與銀行溝通延期還貸，但大部分都並未被接受。全國多地發出的「強制停貸告知書」中，很多業主都指明了銀行存在違規發放貸款、未履行資金監管銀行義務的行為。

有銀行內部人士說，疫情原因導致收入降低無法償還房貸的，可以申請延遲還貸。但目前還沒有針對停工樓盤業主的延遲還貸政策。

第一財經引述一位地產從業人員表示，總體來看，如果更多樓盤陷入停工和爛尾狀態，從而引發業主大範圍停供，「大規模爛尾帶來的斷供潮可能會再度挫傷脆弱的市場信心」。

不過，在當下房地產行業銷售不暢資金緊缺的的狀態下，想要全面復工復產並非易事。一位業內人士透露，當前導致停工的主要問題在於項目銷售資金被挪用，後續施工資金跟不上，供應商拿不到款項，只能以磨洋工的心態來對待項目施工，致使一些項目儘管復工，但進展緩慢。