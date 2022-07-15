財務危機…樂視400員工仍過神仙日子 「甄嬛傳」幫一把

「甄嬛傳」雖已播出超過10年，但其每年播出的收益仍有上千萬。（取材自微博）

樂視網今年4月被爆出連續10年財務造假，從A股退市引發財務危機，不過最近傳出樂視員工仍過上「神仙日子」。有網友發現，樂視竟然還有400名員工不僅沒有「內卷（意謂過度競爭導致內耗）」和「996（意為早上9時上班，晚上9時下班，每周工作6天） 」，也沒有被拖欠過工資、停過社保。

證券時報報導，對此，樂視表示確實沒有996，而且以後也不會有。對於「沒有老闆的神仙日子」這個說法，樂視稱高攀不起，神仙日子般的工作基本會是任何員工的一種奢求，如果能讓員工覺得「工作似神仙」那公司一定很成功。而「老闆」這個用詞這些年本就是一個相對模糊的概念，不同語境有不同含義。

樂視稱，團隊靠的主要是運營和版權收入養活員工。其中，版權收入主要來自以「甄嬛傳」為首的部分影視作品的播出分成。

「甄嬛傳」雖已播出超過10年，但其每年播出的收益仍有上千萬。今年4月，樂視視頻在官方微博調侃稱，如果2018年「甄嬛傳」版權沒有被分銷，樂視視頻可以安心養老。

物業租金 也是樂視取得收入的方式。公開信息顯示，樂融大廈目前仍在對外招租，其單價約4.5元/天/㎡，物業費為26元/月/㎡。

報導指出，除保持原有業務的正常運轉，樂視還在不斷推出新的硬件產品。甚至停滯多年的手機 業務，也開始恢復。近兩年，樂視推出的新品還包括智能手表、智能門鎖、電動牙刷等諸多產品，在大家電方面，樂視還推出了多款空調產品。

目前樂視400人的員工規模，與高峰期相比相距甚遠。2016年，樂視高峰期在職員工數量超過5000人。

樂視網曾在年報中表示，2019年第4季度，公司在確保目前業務、產研、職能工作正常有序運轉的前提下，「優化」了近5成的員工，在很大程度上緩解了公司人工成本壓力。

2016年，樂視系公司債務危機全面爆發。次年7月，樂視創始人賈躍亭以為FF融資 為由前往美國，直至今天也未回國。