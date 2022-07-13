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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

中國「陽過」屢遭歧視 專家強調：沒有傳染性

記者廖士鋒／即時報導
上海疫情趨緩後，進而出現許多歧視問題，圖為上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
上海疫情趨緩後，進而出現許多歧視問題，圖為上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

中國近期屢屢傳出感染過新冠肺炎的「陽過」者，求職時遭到就業歧視，甚至涉及諸多知名企業，對此病毒學專家金冬雁強調，即使「復陽」者也基本不具備感染性。

人民日報旗下健康時報13日引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁分析表示，感染過新冠肺炎的患者，體內的抗體水平更高，甚至比通過打疫苗獲得的抗體含量更高，對於這部分群體而言，反而不容易再次感染，數據也表明復陽患者基本不具備感染性。

金冬雁指出，所謂「復陽」有四種情況：一是部分群體可能存在免疫缺損，因此會有持續性感染的情況，此類情況多存在於年老體弱者、愛滋病人及接受器官移植者；二是留存在人體內的新冠病毒一直都沒有被清除或清除乾淨；三是極少部分人可能會出現的病情反跳情況；四則是一些感染者胃腸道中存在少量病毒。

他強調，「二至四種情況造成的複陽傳染性非常低」。對於免疫缺損的情況，需要通過多次接種疫苗直至免疫缺損者也出現較高水準的中和抗體。剩下三種情況，則是患者檢測結果呈陰性後，又發現一些病毒基因或抗原呈陽性，但一般這時檢測出來的病毒載量都很低，「多是一些病毒的基因碎片」。

此前上海曾傳出不少企業招聘員工明文規定「陽過」的不要，上海市政府新聞發言人尹欣7月11回應指出，上海市各部門、各單位應一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。社會各界應該對新冠陽性康復者給予更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

檢測 歧視 疫苗

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