微博宣布整治以諧音字、變體字傳播不良信息的違規行為

中國重要的社交平台—微博，不斷緊縮言論控管。（路透）

中國網路監管再升級。微博 13日宣布，為營造「清朗」的網絡空間，維護文明健康的社區生態秩序，將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。

根據微博管理員13日發布的社區公告，整治內容主要有三類：

一、加大對利用「錯別字」借機傳播不良信息等違規行為的排查清理力度；

二、健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；

三、通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字。

為規避審查，中國民眾在網上發言時往往會使用同音字或代稱。例如，上海瑞金醫院日前發生隨機砍人事件，有網友就以「銳進」醫院代稱。早前則有人以「天按們」來指「天安門 」、「終藍嗨」來指「中南海」，用「河蟹」來指「和諧」，表示遭到封殺。

此外，中國網友還會以「包子」來指稱習近平，「李中堂」指李克強 。

今年4月底，微博也曾宣布，為減少冒充當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，並確保傳播內容的真實、透明，將強制所有用戶留言時都會顯示當下的IP位置，用戶上線時個人主頁也會顯示IP位置，此功能無法由用戶主動開啟或關閉，在中國境內會顯示省份，境外則顯示國家。

但微博這項新規定實施後卻被發現，一些過去中國民眾以為的海外愛國網紅，IP位置卻是在中國境內。而民族主義色彩強烈的「帝吧官微」，IP位置則是在台灣。