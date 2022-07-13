南韓金牌選手歸化中國 註冊滑聯 林孝埈或征世界杯

林孝埈新賽季將代表中國短道速滑隊出戰。(取材自百度百科)

國際滑聯官網日前更新短道速滑運動員 林孝埈國籍為中國，在滑聯註冊成功，這也意味著新賽季他可以代表中國隊參賽，同樣也有了代表中國隊參加2026年米蘭冬奧的資格。根據中國短道速滑國家訓練營的組建時間來看，林孝埈代表中國隊的首秀很可能出現在2022-2023賽季的短道速滑世界杯上。

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綜合騰訊新聞、北青體育報導，現年26歲的林孝埈，以滑商高耐力好著稱，是現役最優秀的短道速滑男子運動員之一。他曾代表南韓 在2018年平昌冬奧會摘得男子1500米金牌，這也是南韓短道速滑男隊的唯一一金，以及短道速滑男子500米銅牌；在2019年短道速滑世錦賽，獨攬男子1000米、1500米、超級3000米、5000米接力和個人全能冠軍。

此前在一次攀岩訓練中，林孝埈深陷與黃大憲「扒褲門」事件漩渦中，遭南韓禁賽；2020年11月，在二審被判無罪，為了繼續追逐滑冰的夢想，他於2020年6月入籍中國，讓南韓國內一片譁然，為了阻止林孝埈代表中國隊出戰國際賽事，南韓百般阻撓，以致他無緣出戰2022年北京冬奧 ，但他還是在社交媒體上為中國隊加油助威。

目前，林孝埈在中國的人氣頗高，在社交平台擁有163.7萬的粉絲，他經常發文、發布訓練視頻和粉絲互動，頻登「熱搜」。近日他現身2022短道速滑國家訓練營開營儀式，和任子威、李文龍、曲春雨等名將占據集體照的「C位」，再次引發熱議。

在短道速滑的大家庭中，林孝埈把武大靖視為榜樣，他曾在社交平台寫道：「武大靖，一直都是我敬佩的選手，傷病對於團結的短道速滑隊，不是問題，相信會在教練的指導下，科學的管理身體，傷病會遠離選手。」

如今，林孝埈終於以中國運動員的身分註冊成功，眾多冰迷紛紛送上祝福，並表示無比期待林孝埈的表現。「期待中國運動員林孝埈」、「期待林孝埈代表中國在國際賽場的精采表現。」