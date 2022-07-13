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蘇州男主持邊流鼻血邊直播 觀眾受驚嚇…他解釋：擦了反而滿臉血

中國新聞組／北京13日電
黃新琦在播報新聞時流鼻血。(取材自新京報)
黃新琦在播報新聞時流鼻血。(取材自新京報)

蘇州廣播電視台一檔節目12日晚上直播時，男主持人面對鏡頭竟流鼻血。十多秒畫面裡，鼻血一路流至下巴。流鼻血畫面與主持人淡定模樣，引發熱議。相對主持人的淡定，觀眾卻吵翻天，有人感覺驚嚇，更納悶他為何不擦掉血跡，也有人讚他敬業。該主持人黃新琦事後解釋是因天氣炎熱上火才會突然流鼻血。

影音來源：YouTube

澎湃新聞報導，江蘇蘇州電視台節目「新聞夜班車」這段畫面因為流鼻血的黃新琦而火了。1992年出生的黃新琦，畢業於浙江傳媒學院播音系，曾獲蘇州廣電總台華語主持人大賽最具風采獎。

黃新琦流鼻血後，節目導播沒有及時切換畫面，他也沒有及時擦拭鼻血。當輪到黃新琦的女搭檔口播新聞時，蘇州電視台的畫面依然停留在雙人出鏡的狀態，流著鼻血的黃新琦依舊直直的看著鏡頭。

網友疑惑現場為什麼沒有及時處理，感覺導播無視黃新琦的狀態、有些不專業。也有網友覺得這畫面令人不舒服。

黃新琦事後解釋，當時他身邊沒有紙能擦臉，如果用手一抹反而會擦成「滿臉血」，畫面恐怕更不好看。

他指出，當時耳機裡導播在喊他「新琦你流鼻血了」，準備切畫面讓他去處理。但他堅持著要把話說完，播報完畢後，導播一切畫面他就趕緊出去止血，後面的新聞交由搭檔完成。

幾分鐘後血止住了，他主動回導播室把剩下的節目給做完。

黃新琦事後接到領導的電話關心，他也已去醫院做體檢。流鼻血的原因是毛細血管壁太薄，天氣炎熱上火所致，現在已經沒事了，他並感謝大家對他的關心。

最近天氣炎熱，中國有多地氣溫超過40度，也有不少民眾因為身體不適送醫。黃新琦提醒民眾，一定要注意防暑降溫。

黃新琦事後說明當時的處理。(取材自新京報)
黃新琦事後說明當時的處理。(取材自新京報)

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