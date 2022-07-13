「這些不是俺寫的」莫言尋人退稿費 還配上「告辭」表情

莫言對一些謠傳是其本人所寫的文章和詩詞金句，發布視頻進行打假。（取材自中國青年報）

人在家中坐，作品天上來？諾貝爾 文學獎獲得者莫言近日在個人公眾號上發布一篇名為「莫言：這些作品真不是我寫的」的文章，莫言提到的假冒作品包括「你若懂我該有多好」、「莫言說」、「我」和一些詩詞金句等，並配上了「告辭」表情包。

中國青年報報導，文章中，莫言對一些謠傳是其本人所寫的文章和詩詞金句，發布視頻打假，他透露，還曾因詩歌「你若懂我該有多好」被選入某大學教材，收到人民幣400元（約59.5美元）稿費，「我希望此詩的作者趕快把自己的『孩子』認領回去，同時也把稿費領回去。」

據報導，莫言表示，「現代文學史上，靠一首詩成就詩人之盛名的例子很多，你這麼好的詩寄在別人名下，在網路上流浪，實在是太可惜了。還有那首充滿智慧的『我』，很多老年朋友都很喜歡。但遺憾也不是我的作品，我也衷心希望原作者速速把「我」認領回去，你能寫出這樣的作品，根本無須藉助我的虛名。」

「網上掛在我名下的詩詞金句還有不少，限於篇幅不能一一例舉。這些作者都是才華橫溢，完全可以用自己的名字發自己的作品，用我的名字，豈不是便宜了我。」

事實上，莫言曾多次打假、並發微博澄清，例如「理不糙，可我也想知道這是誰寫的」、「寫得挺好，沒必要署我名字」、「非我所作」「不是俺寫的」。

除了莫言，近些年，網絡上流傳著楊絳、張愛玲等作家的「名人名言」，讓網友難辨真假。

據瀟湘晨報消息，2013年楊絳生日前後，「楊絳百歲感言」在網路上流行一時。楊絳作品版權所屬的人民文學出版社在問詢過楊絳本人之後，正式在官微闢謠。

另據澎湃新聞消息，在短視頻平台中，部分盜版書籍的營銷，往往通過虛構一些不存在的「名人名言」，製作成短視頻進行傳播，並和圖書捆綁銷售。而短視頻的主角，一般是知名作家或是商業巨頭。例如，杜撰張愛玲語錄「活的認真，笑的放肆，抬頭遇見的都是柔情」。

對於類似的「假語錄」，2017年，「魯迅說過的話」 檢索系統正式上線。這是由北京 魯迅博物館 建立的「魯迅博物館資料查詢在線檢測系統」，包括魯迅著作全編、譯作全編及研究月刊三個子系統，網友可通過該系統一鍵查詢「魯迅說過的話」，以此辨別名言真假。