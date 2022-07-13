奇葩工作經歷 她去旅遊公司實習 每天只剝玉米

女學生實習的工作就是不停的剝玉米。（取材自極目新聞）

浙江寧波的大一女生暑假去旅遊公司實習，沒想到竟成公司的「免費勞工 」，她自爆每天上班都在剝玉米，感到很絕望，現在看見玉米就頭大。

顧姓女同學說，剛去公司實習沒什麽任務，老闆就安排她幫忙剝公司地裡的玉米。現在已經剝了一個星期的玉米了，早上到公司就開始剝玉米，吃完飯接著剝直到下班。

顧同學稱，每天下班之前明明把玉米剝完了，第二天早上一來公司又堆著很多新的玉米，就很絕望，現在看見玉米就很頭大。

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極目新聞報導，這則新聞引起關注，有網友表示，「本想當個導遊，沒想到變成了台剝玉米機器。」有人則認為，農民工不好請，大學生好找，說的就是這種變味實習，以實習為名行免費使用勞動力之實，「專業不對口，能學到什麽？」

根據中國「職業學校學生實習管理規定」，不得安排與專業無關的簡單重覆勞動、高強度勞動，「不得安排學生從事Ⅲ級強度及以上體力勞動或其他有害身心健康的實習」「嚴禁以營利為目的違規組織實習」。「關於加強和規範普通本科高校實習管理工作的意見」也指出，高校要按照就地就近、相對穩定、節省經費的原則，選擇專業對口、設施完備、技術先進、管理規範、符合安全生產等法律法規要求的單位進行實習。

報導指出，該旅遊公司一負責人表示，公司共流轉了205畝農田，其中20多畝種了玉米，玉米成熟時大概每天有上千斤的玉米需要處理。