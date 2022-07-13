整治「貪大、求怪」建築亂象 嚴禁新建500米以上超高樓

中國發改委說，不得新建500公尺以上建築。圖為重慶建第一高樓---樓高458.2米重慶陸海國際中心上演燈光秀。（中新社）

中國國家發展改革委12日發布「十四五新型城鎮化實施方案」。方案要求，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建築方針，治理「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象。嚴格限制新建超高層建築，不得新建500米以上建築，嚴格限制新建250米以上建築。

每日經濟新聞報導，「方案」提出，優化城市空間格局和建築風貌。發揮發展規畫引領作用，全面完成城市國土空間規畫編制，畫定落實耕地和永久基本農田、生態保護紅線和城鎮開發邊界。

堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，根據水資源承載能力優化城市空間 佈局、產業結構和人口規模。優化居住、工業、商業、交通、生 態等功能空間布局，適當提高居住用地比例。

合理控制老城區開發強度，推動新城新區高質量高標準建設，統籌佈局各類市政公用設施和公共服務設施，促進產城融合、職住平衡。建立地下空間開發與運營管理機制，推行分層開發和立體開發。推動開展城市設計，加強城市風貌塑造和管控，促進新老建築體量、風格、 色彩相協調。

網友對此表示，早該如此。更建議的一點是，隨著歐美日文化的入侵，尤其西方別有用心的對中國文化的侵襲，扭曲，各地更應該保留好現存的具備歷史意義的古建築群，正因為存在所以符號才得以延續，這也同樣是對中國文化的一項最重要保護。