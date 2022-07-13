城市落戶回響不大 中國農民工進城 就愛北上廣

落戶是很多大城市外來打工者的夢想，不 過打工人心裡嚮往的是北上深廣這樣的「特大、超大」城市。（取材自中國日報網）

發改委「十四五新型城鎮化實施方案」指出除個別超大城市外，全面開放城區常住人口300萬以下的城市落戶限制。消息一出並沒有引起網友太多回響，畢竟打工人心裡嚮往的就是北上深廣這樣的「特大、超大」城市。有的城市想留人留不住，有的人想留下卻不能留的「兩頭難」困境，都將影響日後的政策方向。

央視報導，上海交通大學中國發展研究院執行院長陸銘指出，戶籍改革從人口流入和人口流出的兩端來講，未來實施的政策應該是有些差別化的。

人口流入的地方，就要對於青年人、對於外來人，變得更加包容和友好，要在制度上降低市民化的成本和落戶的門檻，讓外來人口在市民化的進程當中，不要有太高的居住成本。目前已明確要在人口大量增長的地區，對基本公共服務用地，還有就是住房用地，要有所傾斜，其中住房用地裡面又特別強調了租賃型住房用地。

在人口流出地，主要面臨的挑戰產業對於就業 和人口的容納空間，如果要是能夠發展一些更多的容納就業和人口的產業，也許可以增加對人口的吸引力。

陸銘指出，本地政府要轉變觀念，更加重對於教育 、醫療一些基礎設施的投入，來滿足人口增長所帶來的教育需求。中央財政的轉移支付也要「錢要隨人走」，要加大對於人口流入地的公共服務的財政轉移支付。

對於民眾關心的大城市積分落戶制度的完善，陸銘解釋，原來一些大城市的積分落戶制度有很多標準，比如在當地實際居住年限、繳納社保年限，還有教育程度。使得沒有本地城鎮戶籍的民眾，沒有辦法獲得平等的公共服務待遇。

從改革方向來講，未來要逐漸把實際居住年限和社保繳納年限所占有的權重大幅度提高，相應削減其他積分落戶條件的要求，尤其是教育程度。未來在積分落戶裡面達到了一定社保繳納年限或實際居住年限，理想狀態下，就可以立馬落戶，大大加快外來人口的落戶進程。