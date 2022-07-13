中國醫保鬧錢荒 繳費年限恐變成終身

中國多地近日上調醫保最低繳費年限標準，引起關注。(取材自三聯生活周刊)

中國此前在疫情蔓延下，多地實施嚴格封控，官方並曾表示，讓民眾免費接受核酸檢測，造成財政（醫保 基金）沉重負擔，加上中國社會高齡化加速，近期多地上調醫保最低繳費年限標準，引發關注。有學者認為，將來可能過渡到「終身繳費」。

根據2020年資料，中國「基本醫保」的參保人有13.61億人，參保覆蓋率在95%以上。「基本醫保」包括「職工醫保」和「居民醫保」兩項制度，前者覆蓋城市就業 人口，後者覆蓋城市非就業人口及農村人口。「基本醫保」參保人數的25%，參加「職工醫保」，共3.44億人；75%參加「居民醫保」，共10.17億人。

綜合媒體報導，中國多省近期相繼上調省內醫保最低繳費年限標準。6月22日，由廣東省稅務局等多部門聯合制定的「基本醫療保險 關係省內轉移接續暫行辦法」指出，到2030年1月1日，全省累計繳費年限將統一為男職員30年，女職員25年；其中未達規定的地市，從2022年要開始逐年均衡調整。

去年1月19日，中國醫保局發布「關於建立醫療保障待遇清單制度的意見」，要求各統籌地區逐步規範繳費年限政策。同年6月16日，又發布「貫徹落實醫療保障待遇清單制度三年行動方案」，提出利用3年左右時間，落實醫療保障待遇清單制度，基本實現中國全國醫療保障制度設置、政策標準、基金支付範圍等規範統一。

此前，中國多個省份的省內最低繳費年限不統一，文件發布後，河北、遼寧、山東、廣東等地上調最低繳費年限，統一上調為男性30年，女性25年。而很多上述省份所屬地區的最低繳費年限，遠低於這一標準，例如廣州職工醫保最低繳費15年後，就可享受退休醫保待遇。

另據三聯生活周刊，各省之所以要提高醫保繳費年限，主要還是和醫保基金的收支壓力有關。一是結構性壓力，雖然總量上還有很高的結餘，但大部分結餘集中在少數發達地區，很多地方其實出現了收支壓力。統計數據顯示，中國已有100多個統籌區的醫保出現當期收不抵支。

據微博和推特消息，疫情兩年多來，中國各城市動不動封城，常實施全民核酸普篩，去年6月，中國衛健委有公文規定，官方實施的全民PCR由醫保負擔，這就造成醫保嚴重透支。

江西中醫藥大學副教授鄭先平表示，這樣的調整，對退休時累計繳費年限不足最低繳費年限的參保人員影響最大，累計繳費年限與最低繳費年限差距越大，一次性補繳費用額度越高，或繼續繳費時間越長。

中國人民大學勞動人事學院副教授王天宇也認為，從另一角度來說，城鄉居民基本醫保（居民醫保），到了60歲之後仍要繳費。從這兩大保險類別之間的公平角度，「職工醫保」上調最低繳費年限也是大勢所趨，甚至將來可能過渡到「終身繳費」。