曾確診不得進入看戲? 佛山大劇院道歉
一篇關於新冠陽性感染者求職艱難的微信公眾號文章日前在網上快速流傳。隨著疫情反覆，越來越多的陽性感染者出現，他們在康復後在找工作中遇到困難引發民眾擔憂。其實，得過新冠或感染過的民眾連看戲、看劇都碰壁。
第一財經，11日晚間，廣東的「佛山大劇院」在微博上對於ID為「你們機智的大米」的網友作出道歉，表示對於「已治癒出院的確診病例」禁止入場表述不準確，將在次日更新為「尚在居家健康監測期內的已治癒的確診病例」。
佛山大劇院的8日的微信公眾號中對於入場須知的公告文章顯示，不得入場的人員中第6類為「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」。
據報導，經翻閱「佛山大劇院」的公眾號發現，這一歧視性規定可以溯源到七個多月前。
2021年12月22日，佛山大劇院更新入場須知，明確「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」不得入內。不僅如此，「48小時內出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等十大異常症狀者」也都屬於被拒絕入場的人員類型。而在此之前，並無此項規定。
另據中國新聞周刊官方微博報導，上海過度防疫又添新招，有網友反映只因與確診者在同一個KTV微信群組，就被判定為次密切接觸人員，健康碼轉紅碼被迫隔離。上海市青浦區疾控中心12日坦承確有其事，盼市民理解支持。
近日，有網友反映被上海青浦區疾控判定為次密接，只因與確診者在同一個KTV微信群組。
這名網友因此健康碼被轉為紅碼，被迫居家隔離。
對此，上海青浦區疾控中心工作人員表示，前述錄音內容屬實，但該人員最終並未被判定為次密接送去隔離點，目前健康碼已由紅碼轉為綠碼。
「同一微信群判定次密接」立刻在網路社群引發批評。有網友在微博相關新聞討論串反問：「因為病毒進化到通過網絡傳播嗎？」；有網友嘆：「這是怎樣的腦袋才能想出這麼離譜的操作」；還有人笑稱現在多了個新詞「雲感染」。
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