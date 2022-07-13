曾確診不得進入看戲? 佛山大劇院道歉

佛山大劇院。（取材自每日頭條）

一篇關於新冠陽性感染者求職艱難的微信 公眾號文章日前在網上快速流傳。隨著疫情反覆，越來越多的陽性感染者出現，他們在康復後在找工作中遇到困難引發民眾擔憂。其實，得過新冠或感染過的民眾連看戲、看劇都碰壁。

第一財經，11日晚間，廣東的「佛山大劇院」在微博上對於ID為「你們機智的大米」的網友作出道歉，表示對於「已治癒出院的確診病例」禁止入場表述不準確，將在次日更新為「尚在居家健康監測期內的已治癒的確診病例」。

佛山大劇院的8日的微信公眾號中對於入場須知的公告文章顯示，不得入場的人員中第6類為「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學 觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」。

據報導，經翻閱「佛山大劇院」的公眾號發現，這一歧視性規定可以溯源到七個多月前。

2021年12月22日，佛山大劇院更新入場須知，明確「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」不得入內。不僅如此，「48小時內出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等十大異常症狀者」也都屬於被拒絕入場的人員類型。而在此之前，並無此項規定。

另據中國新聞周刊官方微博報導，上海過度防疫又添新招，有網友反映只因與確診者在同一個KTV微信群組，就被判定為次密切接觸人員，健康碼 轉紅碼被迫隔離。上海市青浦區疾控中心12日坦承確有其事，盼市民理解支持。

近日，有網友反映被上海青浦區疾控判定為次密接，只因與確診者在同一個KTV微信群組。

這名網友因此健康碼被轉為紅碼，被迫居家隔離。

對此，上海青浦區疾控中心工作人員表示，前述錄音內容屬實，但該人員最終並未被判定為次密接送去隔離點，目前健康碼已由紅碼轉為綠碼。

「同一微信群判定次密接」立刻在網路社群引發批評。有網友在微博相關新聞討論串反問：「因為病毒進化到通過網絡傳播嗎？」；有網友嘆：「這是怎樣的腦袋才能想出這麼離譜的操作」；還有人笑稱現在多了個新詞「雲感染」。