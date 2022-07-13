我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

曾確診不得進入看戲? 佛山大劇院道歉

中國新聞組／北京13日電
佛山大劇院。（取材自每日頭條）
佛山大劇院。（取材自每日頭條）

一篇關於新冠陽性感染者求職艱難的微信公眾號文章日前在網上快速流傳。隨著疫情反覆，越來越多的陽性感染者出現，他們在康復後在找工作中遇到困難引發民眾擔憂。其實，得過新冠或感染過的民眾連看戲、看劇都碰壁。

第一財經，11日晚間，廣東的「佛山大劇院」在微博上對於ID為「你們機智的大米」的網友作出道歉，表示對於「已治癒出院的確診病例」禁止入場表述不準確，將在次日更新為「尚在居家健康監測期內的已治癒的確診病例」。

佛山大劇院的8日的微信公眾號中對於入場須知的公告文章顯示，不得入場的人員中第6類為「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」。

據報導，經翻閱「佛山大劇院」的公眾號發現，這一歧視性規定可以溯源到七個多月前。

2021年12月22日，佛山大劇院更新入場須知，明確「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」不得入內。不僅如此，「48小時內出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等十大異常症狀者」也都屬於被拒絕入場的人員類型。而在此之前，並無此項規定。

另據中國新聞周刊官方微博報導，上海過度防疫又添新招，有網友反映只因與確診者在同一個KTV微信群組，就被判定為次密切接觸人員，健康碼轉紅碼被迫隔離。上海市青浦區疾控中心12日坦承確有其事，盼市民理解支持。

近日，有網友反映被上海青浦區疾控判定為次密接，只因與確診者在同一個KTV微信群組。

這名網友因此健康碼被轉為紅碼，被迫居家隔離。

對此，上海青浦區疾控中心工作人員表示，前述錄音內容屬實，但該人員最終並未被判定為次密接送去隔離點，目前健康碼已由紅碼轉為綠碼。

「同一微信群判定次密接」立刻在網路社群引發批評。有網友在微博相關新聞討論串反問：「因為病毒進化到通過網絡傳播嗎？」；有網友嘆：「這是怎樣的腦袋才能想出這麼離譜的操作」；還有人笑稱現在多了個新詞「雲感染」。

微信 醫學 健康碼

上一則

武漢爛尾樓 業主「抱團停貸」維權 律師：貿然行動會變違約方

下一則

上海居委會倡14天糧食藥品儲備 民憂再封城

延伸閱讀

「陽過」求職受歧視 上海大批農民工變遊民

「陽過」求職受歧視 上海大批農民工變遊民
世界晚報╱我必須砍死他！ 上海10歲童做核酸持刀鬧場

世界晚報╱我必須砍死他！ 上海10歲童做核酸持刀鬧場
上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？

上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？
籲儲備14天食品和醫藥引恐慌 上海居委會：友情提醒

籲儲備14天食品和醫藥引恐慌 上海居委會：友情提醒

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
遇害的南京女大學生李倩月。(取自微博)

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

2022-07-07 10:11

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程